Universal canavarlara odaklanan evreni Dark Universe‘ü The Mummy filmiyle başlattı. Tom Cruise, Sofia Boutella ve Russell Crowe’lu film bu cuma vizyona girecek. Bu filmi yöneten, evreni tasarlayan, bu evren kapsamında çekilecek tüm filmlerin yapımcılığını üstlenecek Alex Kurtzman çalışmak istediği oyuncuları açıkladı. Evrene Frankenstein’ın canavarı rolüyle Javier Bardem’i ve görünmez adam rolüyle Johnny Depp’i de dahil eden Kurtzman; Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Charlize Theron ve Angelina Jolie’yi de bu evrende görmeyi çok istediğini belirtti. Tabii henüz bu oyunculara teklif götürülmediğini de belirtmek gerek. Ama diğer filmler için bu oyuncularla görüşülebilir. Zaten iki yıldır Jolie’yle evrenin sıradaki filmi Bride of Frankenstein‘da oynaması için görüşülüyor. Bill Condon’ın yöneteceği, Bardem’in rol alacağı Bride of Frankenstein 14 Şubat 2019’da vizyona girecek.

Öte yandan Kurtzman bu evren kapsamında Hunchback of Notre Dome, Phantom of the Opera, Dracula filmlerinin de yeniden çevrileceğini açıkladı. The Wolfman (başrolün Dwayne Johnson’a teklif edildiği söyleniyor), Frankenstein, Creature from the Black Lagoon, Invisible Man‘in de yeniden çevrileceği aylar öncesinden açıklanmıştı. Gelelim bu evrenin mahkeme tarafına. Geçtiğimiz hafta Warner Bros.’un hazırladığı DC filmlerinden Justice League Dark‘ın diğer adı olan Dark Universe‘ü Universal evreni için kullanmaya başladığı için stüdyoyu mahkemeye verebileceği söylenmişti. WB’nin henüz dava açmadığını belirtelim.