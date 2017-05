Universe Sineması: Hollywood Stüdyoları, Marvel’ın İzinde

Disney sahip olduğu pek çok stüdyo sayesinde her yıl darphanede basılan paralardan daha fazlasını kazanıyor. Pixar, Walt Disney, Lucas, Marvel ve pek tabii ABC kanalı. Hepsi Disney’e ait ve Disney yoluna özellikle Marvel filmleriyle rekor kıra kıra devam ediyor. Marvel’ın en kötü filmiyle dahi en az 500-600 milyon dolar kazanması ve bunun yakın zamanda da böyle devam edecek olması diğer stüdyoları da Marvel’ın oyununu oynamaya ve Universe Sineması yaratmaya itiyor.

Biliyorsunuz, Marvel 2008’de Iron Man filmiyle koca sinematik evrenini başlattığını duyurmuştu. Iron Man serisini devam ettirirken haklarını satmadığı diğer kahramanların da solo filmlerini çektirip bu kahramanlarını izleyiciye sevdirdikten sonra kahramanlarını Avengers filmlerinde buluşturmuştu. Marvel evrenini yavaş yavaş inşa ettiğinde diğer stüdyolar henüz bu evren fikrini benimsememişlerdi. Ama aradan uzun bir zaman geçti, Marvel 16. filmine (Spider-Man: Homecoming) gün sayıyor. Marvel’ın bu sistemi öyle bir noktada ki Başkan Kevin Fiege serinin 2030’lara kadar devam edebileceğini, en az 2025’e kadar planının olduğunu söylüyor. Dediğimiz gibi, Marvel’ın bu tutan evren sistemi diğer stüdyoları da geç de olsa harekete geçirmişti. Artık herkes Marvel’ın oyununu oynuyor. Şu an Hollywood’taki evrenlere bir göz atalım dilerseniz.

Marvel Sinematik Evreni: Marvel’da durum artık eski yüzlerle yolları ayırıp yeni yüzlerle yola devam etme noktasına gelindi. 10 yıldır Marvel filmlerinde rol alan Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Chris Evans, Samuel L. Jackson ileride Marvel’dan ayrılacaklardır. Downey Jr.’ın Avengers 4‘dan sonra Marvel’ı bırakacağı, serisi noktalanan Evans’ın da istemese de evrenden çıkarılacağı söyleniyor. Marvel’ın Downey Jr.’ın boşluğunu Tony Stark’tan pek farklı olmayan Stephen Strange’i oynayan Benedict Cumberbatch’le dolduracağını söylemek mümkün. Zaten yavaş yavaş eski seriler (Thor, Avengers) noktalanıyor, yeni serilerle (Black Panther, Captain Marvel, Doctor Strange 2, Ant-Man and the Wasp) yola devam ediliyor. Özellikle Avengers 4 10 yıllık evreninin kırılma noktası olacak. Bu filmden sonra dediğimiz gibi yola yeni yüzlerle devam edilebilir. Özetle Marvel’da durum böyle. Diğer stüdyolar evrenlerini hızla inşa etmeye çalışırlarken Marvel 10. yılını devirmek üzere ve her filmiyle çok iyi para kazanıyor. Mesela son filmi Guardians of the Galaxy Vol. 2‘nun hasılatı 800 milyon dolara hızla ilerliyor. Olumsuz eleştiriler, Marvel’ı etkilemez oldu diyebiliriz.

DC Sinematik Evreni: Marvel evrenini başlattığında DC, The Dark Knight serisiyle meşguldü. Batman serisiyle ve evren fikrinden bağımsız ilerleyen yapımlarıyla yoluna devam ederken DC de Marvel’ın sistemine kapılmadan edemedi. Zira evren öncesi Green Lantern filmi boxofficede beklenenleri verememişti. DC, Man of Steel filmiyle kendi evrenini inşa etmeye başladı. Ama Marvel’ın önce solo filmleri çektirip en sonunda tüm kahramanları bir filmde buluşturma fikrini benimsemeyip daha ikinci filmi Batman v Superman‘de tüm kahramanlarını buluşturdu. DC, Suicide Squad‘la üçüncü filmini geride bıraktı, dördüncü filmi Wonder Woman‘a sayılı günler kaldı. DC filmleriyle henüz bir milyar sınırını aşamayıp Marvel’dan bu açıdan geride kaldı. Zira Marvel bir milyara ulaşmakta zorlanmıyor. Öte yandan Marvel -bana göre çoğu zaman hak etmediği halde- olumlu eleştiriler alıp filmlerine fazla yüklenilmezken DC’nin üç filmi de yerden yere vuruldu -ki filmler kötüydü-. Kısacası DC eleştirilerde de, gişede de Marvel’ı aşamadı ama bu normal. Zira Marvel 10 yıldır birbirleriyle bağlantılı filmler çektirirken DC yola yeni çıktı ama Marvel’ın aksine evrenini doğru dürüst planlamadığı da göze çarpıyor. Velhasıl DC evreni bu yılı Justice League‘le kapatacak, gelecek yılı Aquaman‘le açacak. Şimdilik 2018’deki diğer filmi belli değil, ki plansızlıktan kastım da buydu. Marvel’ın çekim takvimi fazla değişmezken DC’ninki bir türlü netleşemedi.

WB’nin Canavarlar Evreni (MonsterVerse): Warner Bros. bir yandan DC filmleriyle meşgul olurken beri yandan da canavarlar evreni (monsterverse) adını verdiği evrenini şekillendiriyor. WB’nin bu evreni de yeni başladı. Hatta DC’den daha yeni. Godzilla filmiyle başlatılan bu evren bu yıl iyi hasılat (564 milyon dolar) elde eden Kong: Skull Island filmiyle devam etmişti. Evrenin merkezinde Godzilla, King Kong gibi fantastik canavarlar yer alıyor. Kong beklenen hasılatı getirdiğinden evren yeni filmlerle genişleyecek. Mesela bu yıl Godzilla: King of the Monsters filmi çekilecek. Bu filmde ilk filmdeki karakterlerin çoğuna yer verilmeyecek (ilk filmden sadece Sally Hawkins ve Ken Watanabe dönecekler), yeni karakterlerle Godzilla’nın öyküsü (kim bilir nasıl -saçma?- bir şekilde) devam ettirilecek. Kong filmindeki oyuncuları bu filmde görüp görmeyeceğimiz açıklanmadı, yüksek ihtimalle göremeyeceğiz. Evrenin üçüncü, Godzilla filmlerinin 33.’sü olacak bu film ve 22 Mart 2019’da vizyona girecek. Sonraki film bir nevi bu evrenin Avengers‘ı olacak. Godzilla vs. Kong adı verilen film 2020’de vizyona girecek ve adından da anlaşılacağı üzere iki sevimli kahraman kapıştırılacak, ki daha önce yapılmamış bir şey değil. 1962’de Japon şirket Toho Company Ltd., King Kong vs. Godzilla adlı filmde iki canavarı kapıştırmıştı. Evrenin beşinci filmi şimdilik bilinmiyor. Tahminimce Skull Island‘ın devamı çekilir, sonra Godzilla‘nın üçüncüsü, sonra Godzilla vs. Kong‘un ikincisi, belki araya farklı bir canavarın solo filmi koyulur. Evren tutunca gerisi geliyor -ne yazık ki; zira bu izlediklerimizin hiçbiri orijinal değil, 1950’lerden beri King Kong ve Godzilla filmlerini yapıp duruyorlar-.

Universal’ın Canavarlar Evreni (Dark Universe): Her stüdyonun evreni olur da Universal eksik kalır mı? Kalmadı ve o da 2030’lara kadar devam edecek (etmesini umduğu) bir evreni, Dark Universe’ü başlattı. WB gibi Universal da fantastik canavarlara yer veriyor. Hangi canavarlar?: Frankenstein ve canavarı, Frankenstein’ın gelini, görünmez adam, Dr. Jeykll, mumya hanımefendi, Operanın delirmiş hayaleti Erik bey, bay kurt adam, sör Dracula vb. Universal evrenini 9 haziranda izleyeceğimiz The Mummy filmiyle başlattı. Tom Cruise mumyayı özgürleştiren Nick rolünde, Sofia Boutella mumya rolünde, Russell Crowe’sa Dr. Jeykll rolünde karşımıza çıkacaklar. Evren, Bride of Frankenstein filmiyle 14 Şubat 2019’da devam edecek. Açıklamalara göre Universal, Marvel’ın aksine iki yılda bir filmle dönecek. Dolayısıyla Johnny Depp’in görünmez adamı oynayacağı The Invisible Man 2020 sonrasına kaldı. Frankenstein’ın canavarını oynayacak Javier Bardem’i ve Depp’i The Mummy veya Bride of Frankenstein‘da görüp göremeyeceğimiz açıklanmadı, yüksek ihtimalle Bardem’i Bride‘ta göreceğiz. Kısacası bu evren, WB’nin canavarlar evreni gibi 50 yıldır bin kez çekilen filmlerden oluşacak. Cruise, Crowe, Bardem, Depp, Boutella gibi yıldızları aynı evrende görmek belki sizleri heyecanlandırmıştır. Ben halen heyecanlanamıyorum.

X-Men Evreni: Fox, Marvel’dan satın aldığı karakterlerle kendi evrenini bu yıldan itibaren daha da genişletecek. Bu yıl X-Men: Apocalypse‘ın devamı olan X-Men: Dark Phoenix‘i çektirecek. Beri yandan X-Men: New Mutants ve Deadpool 2 filmlerini de çektirecek bu yıl. Üç filmi de 2018’de izleyeceğiz. Fakat şimdilik Apocalypse‘tan kimlerin döneceği net değil. Michael Fassbender ve James McAvoy dönecekler gibi görünüyor. Sophie Turner zaten Dark Phoenix‘in başrolünde. Jennifer Lawrence ve Nicholas Hoult’ın kararları belli değil. New Mutants‘taysa Maisie Williams ve Anya Taylor-Joy rol alacaklar. Josh Brolin, Deadpool 2‘ye dahil oldu. Evren ileride Brolin’in karakteri Cable’ın solo filmiyle, Deadpool 3‘le, Apocalypse serisinin beşinci filmiyle devam edebilir. Kısacası Fox, X-Men evrenini daha da genişletecek. Peki Fantastic Four‘a ne olacak? Şimdilik bu filmle ilgili bir plan yok, zira son film çok kötü eleştiriler alıp battı. Ama bir süre sonra Fox bunu da raftan indirecektir. Baktığımızda şimdilik Fox, Marvel’ın sistemini kullanmıyor. Ama solo filmlerini gösterime soktuktan sonra Marvel gibi illaki bu mutantları aynı filmlerde buluşturmak isteyecektir. Zaten yıllardır Wolverine ve Deadpool’un veya X-Men ve Fantastic Four ekiplerinin olduğu ortak filmler çekilsin isteniyor.

Spider-Man Evreni: Sony yıllardır Marvel gibi bir evren inşa etmek istiyor ama Spider-Man filmlerinde bir türlü istediği başarıyı elde edemeyince evreni başlatamadı. Bu yıl bu evreni başlatacak. Evrenin ilk filmi örümceğin düşmanı Venom’un solo filmi olacak. Tom Hardy, Venom’u oynayacak. Film, 5 Ekim 2018’de vizyona girecek. Evren, Silver Sable ve Black Cat solo filmleriyle devam edecek. Peki Spider-Man bu filmlerde görünecek mi? Şimdilik bilinmiyor. Bilindiği üzere Spider-Man, Marvel’ın evrenine geçti. Ama 2019’da vizyona girecek yeni Spider-Man filminden sonra Marvel artık Spider-Man’i kullanamayacak. Tabii Sony fikrini değiştirmezse. Spider’ı kendi filmlerinde ve Marvel’ın Avengers filmlerinde göreceğiz. Daha sonra Sony’nin evrenine geçecek. Şimdilik Sony’nin evreninin ayrıntıları gizleniyor. Bildiğimiz tek şey evrenin Venom‘la başlatılacağı.

Diğer Evrenler: Paramount da bu evren yarışına Transformers serisiyle dahil olacak. Serinin beşinci filmi bu yaz vizyona girecek. Seri ne yazık ki halen çok iyi kazandırdığı için uzun yıllar devam ettirilecek gibi görünüyor. Son açıklamalara göre Paramount’ın elinde daha 9 filmlik öyküler mevcut. Bunlardan da bir Transformers evreni yaratılması planlanıyor. Ama şimdilik evrenin nasıl olacağı belli değil. Öte yandan Warner Bros. üçüncü evreni Harry Potter‘a da devam ediyor. Fantastic Beasts filmiyle Harry Potter evrenini genişletti, 70 yıl geçmişe dönüp başka maceraları anlatmaya başladı. Bu yaz Fantastic Beasts 2 çekilecek. Bu seri beşinci filmle noktalanacak. Universal’ın diğer evreniyse Hızlı ve Öfkeli evreni olacak. Universal seriyi 10. filmle tamamlayacak. Ama Universal yüksek ihtimalle 10. filmden önce Dwayne Johnson ve Jason Statham’lı spin-off filmini çektirecek. Yani bir yandan ana seriye devam edilecek, diğer yandan spin-off filmler çektirilecek ve Hızlı ve Öfkeli filmleri hiçbir zaman bitmeyecek.

Velhasıl görüldüğü üzere her stüdyonun bir evreni mevcut, hatta Warner Bros.’un üç evreni mevcut. Hepsinde de Marvel’ın izinden gidildiği görülüyor. Disney, Marvel filmleriyle Hollywood’un tüm stüdyolarını peşinden sürüklüyor görüldüğü üzere. Bir filmi tutturmanın iyice zorlaştığı bir dönemdeyiz ve Hollywood artık eskisinden de garantici durumda. Artık orijinal öykülere/fikirlere prim (bütçe) verilmiyor, pek çok iş riskli diye reddediliyor (özellikle bir zamanların klasik üstüne klasik film üreten Warner Bros. artık orijinal film yapmaz oldu). Haliyle yıllardır seveni olan, batma ihtimali düşük olan öykü/karakterlerle evren yaratma fikri stüdyolara cazip geliyor. Bu yüzden King Kong’u, Godzilla’yı altmışıncı kez perdeye taşıyor, Transformers serisini bir türlü bitirmeyip 14. filme kadar planlıyor, Harry Potter serisini vasat altı Fantastic Beasts‘le genişletiyor vs. Haliyle yeni kadrolarla (ambalaj) çektirilen bu öyküleri beş bininci kez izlemek-izleyecek olmak şahsen beni heyecanlandırmıyor. O yüzden orijinallikten ve riskten uzak olan bu evren fikrinden hoşlandığımı söyleyemem. Öte yandan asıl sorun dizi mantığını (her hafta bir bölüm) alıp sinemaya yerleştirmeleri. Haftalık diziler sinemada 6 ayda veya yılda bir izlediğimiz filmlere dönüşmüş durumda. “Birbirleriyle bağlantılı, 10-15 yıl devam eden filmler serisi” manasına gelen ‘evren’den bu yüzden hoşlanmıyorum. Fakat Hollywood’un orijinal film üretmeden para kazanmasının yeni yolu olan ‘evren’in yakında daha fazla yere sirayet edeceğini söylemek mümkün.