Jonathan Nolan & Lisa Joy’un Amazon’daki özel anlaşmasındaki projeler birer birer belli oluyor. Nolan ve Joy, Unknown isimli bir antoloji dizisiyle korku öyküleri anlatacak.

Son dönemin önemli korku filmlerinden The Boy’un yönetmenlerinden Craig Macneill ve Clay Chapman ile birlikte özel bir dizi hazırlayan farklı bir dizi oluşturma amacında…

Amerika’nın farklı coğrafyalarında yaşanan, kökeni farklı geleneklere dayanan şiddet olaylarını işleyecek.

İlk sezonun “Texas Killing Fields” olarak bilinen alanda cinayetler işleyen iki kardeşe odaklanması bekleniyor.