Yönetmen Francis Amat tarafından, 2018’den bu yana çalışmaları sürdürülen Unraveling Athena isimli belgesel, tenisin kadın yıldızlarının hayatını anlatıyor. Geçtiğimiz yıl çeşitli belgesel festivallerinde gösterilen ve sonrasında ek röportajlarla desteklenen film, ABD ve dünya dağıtımı için de gerekli anlaşmaları yaptı…

Belgesel, geçmişten geleceğe tenis tarihinin önemli yıldızlarının deneyimlerini röportajlar ve özel görüntülerle ekranlara getirecek. Belgeselde Billie Jean King, Martina Navratilova, Chris Evert, Evonne Goolagong, Pam Shriver, Martina Hingis, Arantxa Sánchez-Vicario, Monica Seles, Kim Clijsters, Caroline Wozniacki, Ana Ivanovic, Justine Henin, Jelena Jankovic, Victoria Azarenka, Bethanie Mattek-Sands, Sania Mirza, Dinara Safina, Tracy Austin gibi dünya sıralamasının en üst sıralarında yer almış isimler var.