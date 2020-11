Oyunculuk kariyerinin yanı sıra yönetmenliğini yaptığı filmlerle de son yıllarda isminden söz ettiren Angelina Jolie’nin bir sonraki yönetmenlik deneyimini yaşayacağı yeni filmi belli oldu. Bugüne dek 4 kurmaca 1 adet de belgesel filme imza atan Angelina Jolie, bir sonraki filmi Unreasonable Behaviour’da ünlü savaş fotoğrafçısı ve gazeteci Don McCullin’in hayatını anlatacak.

Don McCullin’in aynı adlı otobiyografik kitabından esinlenilecek ve Gregory Burke tarafından senaryoya aktarılacak olan film, daha çok ünlü fotoğrafçının savaş zamanı İngilteresi’nden uzaklaşarak dünyanın en zorlu savaş bölgelerindeki fotoğrafçılık ve gazetecilik hikayesine odaklanacak.

Son olarak Kamboçya’da geçen First They Killed My Father adlı savaş ve soykırım filminin yönetmenliğini üstlenen Angelina Jolie, yeni filmi hakkında “Don McCullin gibi bir ismin hayatını sinemaya aktarabileceğim için gurur duyuyorum. Korkusuzluğu ve insanoğluna duyduğu inancın yanı sıra, savaşın sonuçlarına karşı duyduğu empati yeteneğine hayranım. Umarım Don McCullin’in müthiş kariyerine yakışan, gazeteciliğin ve fotoğrafçılığın altın yıllarına layık bir film çekebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Yapımcılığını İngiliz aktör Tom Hardy’nin yapım şirketi olan Hardy Son & Baker prodüksiyon şirketinin üstleneceği Unreasonable Behaviour filminin çekimlerine ne zaman başlanacağı ise henüz açıklanmadı.