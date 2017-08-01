Steven Soderbergh bu yıl gizlice bir film çekti. Bu filmi çektiğini basına açıklamasaydı daha uzunca bir süre böyle bir filmin çekildiğini bilemeyecektik. Ama yavaş yavaş filmin ayrıntıları belli oluyor. Daha önce açıklandığı üzere filmin adı Unsane. Başrolleri Claire Foy ve Juno Temple üstlendiler. Soderbergh bu filmini iPhone’uyla çekti. Bugünkü haberlere göre film korku türünde. Yani Unsane, Soderbergh’in hem iPhone’la çektiği ilk film, hem de ilk korku filmi oldu. Tabii iPhone’la çektiği filmle korkutabilecek mi merak etmiyor değiliz. Filmin post prodüksiyonu devam ediyor. Vizyon tarihiyse belli değil.

Peki Soderbergh başka ne hazırlıyor? Channing Tatum, Adam Driver ve Daniel Craig’li orta bütçeli soygun filmi Logan Lucky‘i bu ay izleyeceğiz. Film genelde olumlu eleştiriler aldı. Yönetmenin diğer gizemli projesi Mosaic‘le ilgili ayrıntılarsa halen açıklanmadı. Garrett Hedlund ve Sharon Stone’un rol aldığı film, HBO’da bu yıl yayınlanacak. Yani çok geçmeden filmle ilgili ayrıntıları öğrenebileceğiz. Soderbergh geçen yıl Panama Belgeleri’ni konu alan bir film hazırladığını açıklamıştı. Bu filmin senaryosu halen yazılıyor, yani iptal olmadı bu proje. Senaryoyu Contagion‘ın senaristi Scott Z. Burns, Jake Bernstein’ın kitabı Secrecy World‘ü temel alarak yazıyor. Yönetmenin cephesinden gelen en ilginç haberse Logan Lucky‘i stüdyolar olmadan sinemalara dağıtması, filmin tanıtımlarını da stüdyolara bırakmaması. Stüdyolardan, yapımcılardan bıkan Soderbergh bu yüzden bir daha sinema filmi çekmeyeceğini açıklamıştı dört sene evvel. Logan Lucky‘le sinemalara dönüyor ama stüdyolarla çalışmadan dönüyor. Filmin tanıtımı için sinemalara 1 milyon dolar ödediği açıklandı.