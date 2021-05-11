11 Mayıs 2021 78 görüntüleme
Başarılı filmlerinin ardından, Small Axe dizisinden de başarıyla çıkan Steve McQueen, Uprising isimli bir belgesel dizisini yönetecek. Notlar Şöyle:
– McQueen, 3 bölümlük belgesel dizisini yine BBC ile birlikte hayata geçirecek.
– Yönetmene, James Rogan da eşlik edecek ve bölümleri birlikte yönetecekler.
– Belgeselde 1981 yılından üç önemli olay ekranlara gelecek.
13 siyahi gencin ölümüyle sonuçlanan New Cross Yangını
20 bin kişinin katıldığı Siyahi İnsan Hakları yürüyüşü
Ve Brixton ayaklanmaları
– Dizide dönemin tanıklıkları, yaşananların bugüne etkisi özel olarak ele alınacak.
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