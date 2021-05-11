Başarılı filmlerinin ardından, Small Axe dizisinden de başarıyla çıkan Steve McQueen, Uprising isimli bir belgesel dizisini yönetecek. Notlar Şöyle:

– McQueen, 3 bölümlük belgesel dizisini yine BBC ile birlikte hayata geçirecek.

– Yönetmene, James Rogan da eşlik edecek ve bölümleri birlikte yönetecekler.

– Belgeselde 1981 yılından üç önemli olay ekranlara gelecek.

13 siyahi gencin ölümüyle sonuçlanan New Cross Yangını

20 bin kişinin katıldığı Siyahi İnsan Hakları yürüyüşü

Ve Brixton ayaklanmaları

– Dizide dönemin tanıklıkları, yaşananların bugüne etkisi özel olarak ele alınacak.