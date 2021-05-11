Uprising: Steve McQueen Ayaklanma Yönetecek.

Dizide dönemin tanıklıkları, yaşananların bugüne etkisi özel olarak ele alınacak.
yazar: 11 Mayıs 2021 78 görüntüleme

Başarılı filmlerinin ardından, Small Axe dizisinden de başarıyla çıkan Steve McQueen, Uprising isimli bir belgesel dizisini yönetecek. Notlar Şöyle:

– McQueen, 3 bölümlük belgesel dizisini yine BBC ile birlikte hayata geçirecek.

– Yönetmene, James Rogan da eşlik edecek ve bölümleri birlikte yönetecekler.

– Belgeselde 1981 yılından üç önemli olay ekranlara gelecek.
13 siyahi gencin ölümüyle sonuçlanan New Cross Yangını
20 bin kişinin katıldığı Siyahi İnsan Hakları yürüyüşü
Ve Brixton ayaklanmaları

– Dizide dönemin tanıklıkları, yaşananların bugüne etkisi özel olarak ele alınacak.

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yazar: bakınız - May 10, 2021

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