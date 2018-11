Tong Wars – Wong Kar Wai: Son filmi The Grandmaster‘dan sonra herhangi bir film çekmeyen Wong Kar Wai’nin Tong Wars adlı bir dizi hazırladığı açıklanmıştı. Amerika’nın Çin Mahallesi’nde geçecek bu film, Vicky adlı köle kızın büyüyüp Çin Mahallesi’nin en zengini oluşuna, o dönemin gangsterlerine ve Tong Savaşları’na odaklanacak. Dizi Amazon için çekilecek. Fakat çekim tarihi halen belli değil.

The New Pope – Paolo Sorrentino: Son filmi Loro‘yu İtalya’da iki bölüm halinde, İtalya dışında tek film olarak vizyona çıkartan İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino arayı uzatmadan televizyona dönecek. Hatırlanırsa Sorrentino, Jude Law‘ın başrolünde The Young Pope mini dizisini çekmişti. Yeni dizisi The New Pope bu dizinin devamı olacak. Law, Javier Camara, Silvio Orlando, The Young Pope‘taki karakterlerini yeni dizide de oynayacaklar. Başrolse bu kez John Malkovich‘e teslim edilmiş. Aktör dizinin merkezindeki yeni papayı canlandıracak. Kadroya Sharon Stone da dahil edilmişti. Dizinin konusu henüz açıklanmadı. Yeni dizi 2019’a yetişecek. Diziyi Sky ve HBO kanalları yayınlayacak.

Cortes – Steven Spielberg: Cortes projesi ilk kez 1950’lerde yazıldı. Dalton Trumbo‘nun kaleme aldığı bu proje sinema için tasarlanmıştı ama çekilemeyip rafa kaldırılmıştı. Yıllar önce raftan indirildi, projenin dizileştirileceği açıklandı ama çekimlere gene başlanamadı. Usta aktör Javier Bardem‘in son açıklamalarına göre çekimlere 2019’da başlanması umuluyor. Sadece 4 bölümden oluşan dizi İspanyol denizci Hernan Cortes‘e odaklanacak. Karakteri Bardem oynayacak. Steven Spielberg yapımcılığı üstlenecek. Haberlere göre dizinin pilot bölümünü Spielberg çekebilir ama usta yönetmen 2019’da West Side Story‘le meşgul olacağı için pilot bölümü başkası çekebilir. Diziyi Amazon yayınlayacak.

Fordlandia – Werner Herzog: Bir süredir dişe dokunur bir filme imzasını atamayan, ama halen iyi belgeseller çekebilen Werner Herzog, Fordlandia adlı kitabı dizileştirmeye hazırlanıyor. Greg Grandin‘in kaleme aldığı kitap, Henry Ford‘un Amazon’un ormanlarında bir fabrika açmaya yeltenmesini konu alıyor. Dizinin kanalı henüz belirlenmedi. Bakalım başroller kime teslim edilecek.

The Caesars – Martin Scorsese: İki yıl boyunca hazırlanan Vinyl dizisi bir türlü reytinglerini yükseltemeyince HBO tarafından iptal edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda Scorsese bu dizisi hakkında konuşmuş, dizinin tamamını çekseydi iptal edilmeyeceğini söylemişti. Bu diziden sonra Scorsese ekranlara The Caesars adlı diziyle dönmeyi düşünüyor. İlk haberlere göre bu dizinin de pilot bölümünü çekecek ama son açıklamalarına bakarsak tüm sezonu çekmeye yeltenir mi? Scorsese’nin çekmek istediği pek çok film olduğu için pek sanmıyorum. Vikings‘in showrunnerı Michael Hirst, The Caesars‘ı kaleme alacak. Çekimlere 2019’da başlanması planlanıyor. Dizi Julius Caesar’ın yükselişine odaklanacak. Scorsese 2019 yazında Leonardo DiCaprio‘lu Killers of the Flower Moon filminin çekimlerine başlayacak. Bakalım The Caesars‘a vakit yaratabilecek mi, yoksa pilot bölümün yönetmenliği başkasına mı gidecek.

Raised by Wolves – Ridley Scott: Her zamanki gibi pek çok sinema projesiyle meşgul olan Ridley Scott filmlerden evvel bir dizi çekecek. Bilimkurgu türündeki Raised by Wolves yönetmenin hem sıradaki projesi, hem de ilk dizisi olacak. Scott pilot bölümü çektikten sonra sinemaya dönecek. Bu dizi gizemli ve bakir bir gezegende küçük bir çocuğu yetiştirmekle görevlendirilmiş iki androide odaklanacak, TNT’de yayınlanacak. Bu arada Scott yıllar evvel Rebecca Ferguson‘lı The Vatican dizisini çekmiş ama dizi yayınlanmadan iptal edilmişti.

Kelvin’s Book – Michael Haneke: 2017’de pek yankı uyandıramayan Happy End filmiyle sinemalara dönen usta yönetmen Michael Haneke yeni projesini duyurdu. Şimdiye dek hep sinema/TV filmleri ve belgesellerle meşgul olan Haneke 1979 yılında iki bölümden oluşan Lemminge adlı bir mini dizi hazırlamıştı. Bu mini dizinin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Haneke 39 yıl aradan sonra yeni bir dizi hazırlayacak. Kelvin’s Book adı verilen dizi, FremantleMedia’ya ait olan UFA Fiction’ın yapımcılığında çekilecek. İngilizce dilinde çekilecek bu dizi 10 bölümden oluşacak, distopik bir gelecekte geçecek. Konu şöyle: Merkezde yer alacak bir grup genç bir uçuş sırasında acil iniş yapmaya zorlanırlar ve ilk kez ülkelerinin gerçek yüzüyle karşı karşıya kalırlar.

The Defective Detective – Terry Gilliam: Gilliam bahtsız yönetmenlerden. Böyle başlayınca genelde The Man Who Killed Don Quixote filmiyle devam ediliyor. Ama Gilliam sadece bu filmini çekmekte zorlanmadı, diğer pek çok projesi için de bütçe bulmakta zorlanan bir isim Gilliam. Bu projelerinden The Defective Detective on yıldan uzun bir süredir çekilmeyi bekliyor. Ama yönetmen bütçe bulamadığı için bir türlü çekimlere başlanamıyor. Son haberlere göre Gilliam bu projesini Netflix için dizileştirebilir. Henüz Netflix projeyi resmi olarak duyurmadı. Dizi bir kızın kaybolmasını, bir dedektifin bu kızı aramaya başlamasını, dedektifin kızın fantastik bir yerde kaybolduğunu, bu yerin öykülerde anlatıldığını düşünmeye başlamasını konu alıyor. Görüleceği üzere tam da Gilliam’lık bir öykü. Umarız Netflix diziyi onaylar da Gilliam arayı açmadan setlere döner.

Hue 1968 – Michael Mann: Mann de Wong Kar Wai gibi yıllardır film çekmiyor. Yönetmen en son Blackhat filmini çekmiş ama bu film hem gişede batıp hem de kötü eleştiriler alınca sinemaya ara vermişti. Gene de bu filmden sonra projelerini açıklamaya devam etmiş, lakin hiçbirinde çekim aşamasına gelememişti. En son duyurduğu FX dizisi Hue 1968‘in çekim tarihi halen belli değil. Dizi aynı adlı kitaptan uyarlanacak, Vietnam Savaşı’na odaklanacak. Bu arada Mann daha önce Luck dizisini çekmiş, çekimler sırasında üç atın ölmesinin ardından dizi kısa sürede iptal edilmişti. Hue 1968 çekilirse Mann’in 8 yıl aradan sonra TV’ye dönüş dizisi olacak.

I Know This Much Is True – Derek Cianfrance: Blue Valentine, The Place Beyond the Pines filmlerinin yönetmeni Cianfrance son filmi The Light Between Oceans gişede batınca sinemaya ara vermişti, Wong Kar Wai, Michael Mann gibi. Yönetmen sinemaya ne zaman döner bilinmez, lakin sıradaki projesi Mark Ruffalo‘lu I Know This Much Is True olacak. İki yıldır bu projeyle meşgul olan Cianfrance diziyi 2019’da çekebilir. Dizi orta yaşlı Dominik’in şizofren ikizi Thomas’la sorunlu ilişkisini, Thomas’ın akıl hastahanesinden ayrılma çabalarını konu alacak. Dizi, HBO için çekilecek.

İsimsiz Dizi – Yorgos Lanthimos: En son The Favourite filmini çeken Lanthimos’un sıradaki projesi henüz kesinleşmedi. Yönetmen birkaç yıl önce Colin Farrell‘ın başrolünde bir dizi hazırladığını açıklamıştı. Belki bu dizi onun sıradaki yapımı olur. Dizi, Iran-Kontra Skandalı’nı işleyecek. Amazon için çekilecek dizide Farrell, Amerikalı denizci (asker) Oliver North‘u oynayacak. North elindeki silahları İranlılara satmış, İran’dan kazandığı paraları Nikaragua’daki Kontralara devretmiş, Kontralar bu paralarla katliam yapmıştı.

Gösta – Lukas Moodysson: HBO’nun Avrupa’ya yayın yapan kanalı HBO Europe şu sıralar Lukas Moodysson’a Gösta adlı bir dizi çektiriyor. Sekiz bölümden oluşan Gösta komedi-drama türlerinde. Dizi 28 yaşındaki çocuk psikologu Gösta’nın küçük kırsal bir kasabada işe başlamasını konu alıyor. HBO Europe diziyi 2019 sonbaharında yayınlamayı planlıyor.

İsimsiz Dizi – Alfonso Cuaron: Memleketi Meksika’ya döndüğü ROMA filmiyle ödülleri toplayan Alfonso Cuaron’un da sıradaki projesi belli değil. Ama yönetmenin projeleri arasında bir dizi de yer alıyor. Haberlere göre Cuaron bu kez korku türünde bir dizi hazırlıyor. Yönetmen daha önce JJ Abrams‘la birlikte Believe adlı diziyi hazırlamış ama dizi kısa sürede yayından kaldırılmıştı. Cuaron’un yeni dizisi 2017’de duyurulduğunda başrolü Casey Affleck‘in üstleneceği belirtilmişti. Bu durum değişti mi, dizi çekilecek mi bilemiyoruz.

Killer Intent – Duncan Jones: Son filmi Mute‘la kötü eleştiriler alan Duncan Jones kariyerine Killer Intent dizisiyle devam edecek. Jones, Tony Kent‘in aynı adlı romanını dizileştirecek. Killer Intent, Jones’un ilk dizisi olacak. Dizi, Jack Reacher benzeri bir ajan olan Joe Dempsey’e odaklanacak. Şimdilik dizinin çekim tarihi belli değil.

The French Detective – Luc Besson: Birkaç yıl önce duyurulan bir dizi The French Detective, fakat çekim aşamasına geçilemedi. Dolayısıyla dizinin iptal edilip edilmediğini bilmiyoruz. Diziyle ilgili ilk ve tek haberde diziyi ABC kanalının yayınlayacağı, Besson’un yönetmenliği, Fransız yıldız Jean Dujardin‘in başrolü üstleneceği açıklanmıştı. Adından da anlaşılacağı üzere dizi, Fransız dedektif Moncrief’in Paris’ten New York’a taşınmasını, New York Polis Departmanı’nda çalışmaya başlamasını, hayatına sil baştan başlama çabalarını ama geçmişinin peşini bırakmamasını konu alacak. Dizi ünlü yazar James Patterson‘ın aynı adlı kitabından uyarlanacak.

Mindhunter – David Fincher/Andrew Dominik: Netflix’in seri katilleri konu alan dizisi Mindhunter‘ın 2. sezonu halen çekim aşamasında. David Fincher ilk sezonun üç bölümünü yönetmişti, bu kez iki bölümden sorumlu. Fincher 2. sezonun ilk bölümünü çektikten sonra yönetmenliği Andrew Dominik’e teslim etti. Dominik 2., 3. ve 4. bölümleri, Carl Franklin 5., 6. ve 7. bölümleri yönetecek. Fincher 8. bölümü çekip sezonu bitirecek. Bir süredir (Fincher 4, Dominik 6 yıldır) film çekmeyen iki yönetmen 2019’da en azından bu diziyle dönmüş olacaklar. Mindhunter 2. sezonunun bazı bölümlerinde katil Charles Manson’a da odaklanacak. Manson’ı Damon Herriman oynadı. Aktör aynı rolü Quentin Tarantino‘nun yeni filmi Once Upon A Time In Hollywood‘ta da oynadı. Dizi 2019’da dönecek.

Dolce Vita – Oliver Stone: Mann, Fincher, Besson, WKW, Cuaron… Herkes TV’ye geçiyor/dönüyor. Oliver Stone da dizi çekecek. Yakın zamanda gelen haberlere göre Stone, Death and the Dolce Vita adlı romandan uyarlanacak Dolce Vita adlı dizinin yönetmenliğini üstlenecek. Diziyi Emmy ödüllü senarist Tom Fontana kaleme alacak. Dönem türündeki bu dizi 1950’lerin Roma’sında geçecek, bir cinayete ve Romalıların yaşamlarına odaklanacak.

The Nevers – Joss Whedon: Whedon usta bir yönetmen değil tabii ki ama yapımları merakla beklenen yönetmenlerden. Onu da listeye dahil etmek istedim, ki bu yıl duyurulan dizisi izleyicileri heyecanlandırmıştı. HBO bu yaz Whedon’ın yeni bilimkurgu dizisi The Nevers‘ın ilk sezonunu onayladığını açıklamıştı. Whedon dizinin senaristliğini, yürütücü yapımcılığını, showrunnerlığını ve yönetmenliğini üstlenecek. Dizinin merkezinde Viktoryan İngiltere’den bir grup kadının dünyayı değiştirebilecek görevlerine, acımasız düşmanlarıyla mücadelelerine ve beklenmedik yeteneklerine odaklanacak. Tahminen 2019’da ilk sezonu izleriz.

State of the Union – Stephen Frears: İngiliz yönetmen Frears dizi yapmaya devam ediyor. Yönetmenin çekimlerine devam ettiği yeni dizisi State of the Union İngiltere’nin iki yıldızı Chris O’Dowd ve Rosamund Pike‘ı buluşturdu. İki oyuncu dizinin merkezindeki çifti oynuyor. Romantik komedi türündeki dizi 10 bölümden oluşuyor ama ilginç olan şu ki bölümlerin süresi sadece 10 dk. Yani sezon sadece 100 dk/1 sa 40 dk’dan oluşacak. Diziyi SundanceTV yayınlayacak.

68 Whiskey – Ron Howard: Howard bu yaz İsrail yapımı dizi Charlie Golf One‘ın yeniden çevrim haklarını satın almıştı. Bu dizi erkekler ve kadınlardan oluşan askeriyede geçip askerlerin Afganistan’daki bir operasyona hazırlanmalarını konu alıyor. Howard dizinin pilot bölümünü çekmeyi planlıyor. Diziyi The Brink‘ten Roberto Benabib kaleme alacak. Dizi 2019’a yetişebilir. Howard daha önce Genius dizisinin 1. sezon 1. bölümünü çekmiş, diziyi başka yönetmenlere devretmişti. Yönetmen, Genius‘ın yapımcılığını üstlenmeye devam ediyor. Genius‘ın 3. sezon çekimlerine bu yıl başlanabilir.