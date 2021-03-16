Oliver Stone’un The Doors filminde canlandırması çok zor olan bir idolü, Jim Morrison’ı beyaz perdeye aktaran Val Kilmer, gerçekçi olmak adına neler yaptı?

– Kilmer, Jim Morrison’ın kamera önündeki hareketlerini kavrayabilmek için, binlerce dolar harcayıp, kendi The Doors kliplerini çekti. Videolar, 60’lı yıllardaki orijinal çekimlerdeki aynı ekipmanlar ve benzer kamera arkası çalışanlarıyla hayata geçirildi.

– Val Kilmer, Jim Morrison gibi hissedebilmek adına uzun bir süre müzisyenin müzayedelerden topladığı kıyafetlerini giyerek dolaştı. The Doors elemanlarının takıldığı yerlere gitti, yaşadığı evleri kiralayarak bir süre yaşadı.

– Jim Morrison’ı daha yakından tanıyabilmek için yüzlerce saatini The Doors’un yapımcısı Paul Rothchild ile geçirdi. Rothchild, görüşmeleri bittiğinde “Val, Jim Morrison’ı Jim Morrison’dan bile daha iyi tanıyor.” sözleriyle Kilmer’ın ilgisini ve çalışma azmini anlattı.

– Usta oyuncu The Doors’un bütün şarkılarını ezbere söyleyecek şekilde dersine çalıştı. Bir süre sonra tüm şarkıları Jim Morrison’la birebir aynı şekilde söyleyebiliyordu. Paul Rotchild “Grup elemanlarını toplayıp bir test yaptım. Kayıtları karışık çalıp “Val Kilmer mı, Jim mi?” diye soruyordum. Yüzde 80 yanlış yanıt verdiler” sözleriyle benzerliğin hangi seviyeye ulaştığını anlattı.