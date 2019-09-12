Çizgi-roman şirketi Valiant Comics birkaç yıl önce Sony’le bir anlaşmaya imza atmış, bu anlaşma kapsamında çizgi-romanların sırayla perdeye taşınması ve bir evren oluşturulması amaçlanmıştı. Anlaşmanın ilk filmi Vin Diesel‘li Bloodshot‘ın post prodüksiyonu devam ederken bu cepheden ilginç bir haber geldi. Haberlere göre, Valiant’ın Bloodshot‘ın ardından Sony çatısı altında çektirmek istediği Harbinger‘ın haklarını Paramount satın almış. Paramount, Harbinger‘ı -gişede beklediği hasılatı elde etmesi halinde- seriye dönüştürecek. Filmin yönetmeni Justin Tipping ve senaristi Joshua Beirne-Golden, Paramount çatısı altında filme sil baştan başlamayı planlıyorlar. Özetle, Sony şu sıralar Spider-Man evrenini filmler, diziler ve animasyonlarla genişletirken başka bir evrenle daha uğraşmak istememiş olabilir. Sony’nin Valiant’tan Bloodshot dışında başka bir eseri uyarlayıp uyarlamayacağını zaman gösterecek. Diesel’li film 21 Şubat 2020’de vizyona girecek.