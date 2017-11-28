haber Tarantino’nun 9. Filminden Yeni Ayrıntılar Açıklandı Harvey Weinstein’in tacizleri ve tecavüzleri ortaya çıkınca pek çok kişi gibi Quentin Tarantino da The Weinstein Company’le yollarını ayırdı. Yirmi beş yıldır TWC şirketiyle çalışan Tarantino kariyerinde ilk kez...

haber Margot Robbie, Elizabeth Banks’in Yöneteceği The Paper Bag Princess’te Oynayacak Şu sıralar 1930’larda geçip banka soyguncusuna odaklanan Dreamland filminde soyguncuyu ve İskoçya’nın kraliçesi Mary’nin İngiliz kraliçesi Elizabeth tarafından idam ettirilmesini konu alan Mary, Queen of Scots filminde Elizabeth’i oynayan,...

seçki Hollywood, Jo Nesbo’nun Romanlarını Uyarlamaya Devam Edecek Norveçli yazar Jo Nesbo dünyaca ünlü bir yazar. Yazdığı polisiye romanlar Norveç’te de, Türkiye’de de çok okunuyor. Merkezinde dedektif Harry Hole’un olduğu pek çok roman kaleme aldı. Hole’a yer...