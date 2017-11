Ödül sezonunun gelenekselleşen şeylerinden birisi, Variety’nin Oscar adaylığına yakın oyuncuları biraraya getirip birbirleriyle konuşturduğu Actors on Actors röportajları. Bu röportaj serisinin bu yılki videoları bugün itibariyle Youtube’ta, Variety’nin hesabından yayınlandı. Actors on Actors kapsamında Kumail Nanjiani’yle Gal Gadot, Jennifer Lawrence’la Adam Sandler, Margot Robbie’yle Jake Gyllenhaal, Laurie Metcalf’la Richard Jenkins birbirleriyle yeni filmleri ve kariyerleri hakkında konuştular. Aşağıdaki videodan Variety’nin Actors on Actors video seçkisindeki tüm videoları sırayla izleyebilirsiniz.