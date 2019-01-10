10 Ocak 2019
Dan Gilroy’un sanat dünyasına kanlı bir korku öyküsünü yerleştirdiği Velvet Buzzsaw, yılın en ilginç filmlerinden biri olmaya aday. “Sanat tehlikelidir” şiarından yola çıkan bir öyküyü perdeye ve Netflix’e taşıyan Gilroy, çok geniş ve güçlü bir oyuncu kadrosuyla çalışmış.
Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Toni Collette, Zawe Ashton, Tom Sturridge, Natalia Dyer, Daveed Diggs, Billy Magnussen ve usta oyuncu John Malkovich ortaya uzun süre unutulmayacak performanslar çıkarmış gibi görünüyor.
Etkileyici ve geniş fragmanın filmin neredeyse tamamını aktardığını belirtmemiz gerekiyor.
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