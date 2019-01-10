haber Rolling Thunder Revue: Scorsese’den Bob Dylan Filmi/Belgeseli Rüya projesi Silence‘tan sonra The Irishman‘le meşgul olan usta yönetmen Martin Scorsese yeni belgeseli Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese‘nin çekimlerini tamamlamış. Variety’nin haberine göre...

haber Daredevil İptal Edildi, Netflix-Disney İşbirliği Sona Eriyor Altı yıl önce Netflix henüz dijitalde yeniyken Disney’le içerik anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre Netflix hem Marvel Television’ın hazırlayacağı dizileri, hem de Disney’in Star Wars, Pixar, Marvel filmlerini vizyon sürecinden...