Venedik Film Festivali, bu yıl geçtiğimiz yıllarada göre daha renkli, daha iyi filmlere ve yönetmenlere sahne olan, tartışmaların ve kötü eleştirilerin minimum düzeyde kaldığı bir festival oldu. Venedik 2018’de öne çıkan başlıkları ve kazananları derledik.

Merakla Beklenen Filmler Tam Not Aldı: Festivalde ilk gösterimi yapılan önemli filmler Venedik’i kazasız belasız atlattı. Ağır eleştirilen ve yuhlanan herhangi bir film olmadı. Tabi burada Venedik’teki eleştirmenlerin ve seyircinin Cannes’a göre daha yumuşak olmasının da payı büyük.

Kadın Erkek Eşitliği: Yarışma filmleri arasında sadece bir kadın yönetmen filmi olması festival yönetiminin tepkiler almasına neden oldu. Kırmızı halıda Harvey Weinstein’ı savunan bir meczub sinemacının yürümesi ve Jennifer Kent’e The Nightingale basın toplantısı sırasında cinsiyetçi küfürler edilmesi festivali kadın sinemacılar için rahatsız edici düzeye getirdi. Festival yönetimi “Yarışmada az kadın yönetmen filmi olması Venedik’in değil endüstrinin sorunu, biz elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde açıklamalar yapsa da ikna edici olamadı.

Çeşitlilik: Vincent Van Gogh’dan Neil Armstrong’a uzanan biofilmler, müziği öne çıkaran yapımlar, Suspiria gibi önemli bir yeniden çevrim, Coen’lerin ve Jacques Audiard’ın western’leri, fantastik sinemadan ilginç yapımlar, Orson Welles’in bile ölümünden yıllar sonra boy gösterdiği bir festival. Sundance ve Cannes’ın benzer yapımlar üzerinden ilerleyen programına karşı Venedik çeşitliliği ile öne çıktı.

Netflix: Cannes’da yaşadığı boykotu ve tartışmaları Venedik’te yaşamadı ve Alfonso Cuaron’un Roma’sıyla en iyi film ödülünü aldı. Cuarón’un Roma’sı, Greengrass’ıh 22 July ve Coen Kardeşler’in The Ballad of Buster Scruggs’ı Venedik’te ilk gösterimi yapılan 6 Netflix filminden öne çıkan 3’ü oldu. Netflix ile “Film sinemada izlenir” şiarıyla hareket eden festival yönetimleri arasındaki tartışmalar yakın bir dönemde bitmeyecek. Ama en azından Venedik’te bu tartışmanın sona erdiğini söyleyebiliriz.

75. Festival’de kazananlar ise şöyle sıralandı.

Yarışma Bölümü

Altın Aslan: Roma – Alfonso Cuarón

Gümüş Aslan (Büyük Jüri Ödülü): The Favourite – Yorgos Lanthimos

En İyi Yönetmen: Jacques Audiard – The Sisters Brothers

Jüri Özel Ödülü: The Nightingale – Jennifer Kent

En İyi Kadın Oyuncu: Olivia Colman – The Favourite

En İyi Erkek Oyuncu: Willem Dafoe – At Eternity’s Gate

En İyi Senaryo: Joel & Ethan Coen – The Ballad of Buster Scruggs

En İyi Yeni Yetenek: (Marcello Mastroianni Ödülü) Baykali Ganambarr – The Nightingale

Geleceğin Aslanı: (En İyi İlk Film) The Day I Lost My Shadow – Soudade Kaadan

Orizzonti (Ufuklar) Bölümü

En İyi Film: Manta Ray – Phuttiphong Aroonpheng

En İyi Yönetmen: Emir Baigazin – The River

Jüri Özel Ödülü: Anons- Mahmut Fazıl Coşkun

En İyi Kadın Oyuncu: Natalya Kudryashova – The Man Who Surprised Everyone

En İyi Erkek Oyuncu: Kais Nashif – Tel Aviv On Fire

En İyi Senaryo: Pema Tseden – Jinpa

En İyi Kısa Film: A Gift (Kado) – Aditya Ahmad

FIPRESCI Ödülleri

En İyi Film (Yarışma Filmleri Arasından): Sunset – László Nemes

En İyi Film (Diğer Bölümler Arasından): Still Recording – Saeed Al Batal ve Ghiath Ayoub