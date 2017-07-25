Bir ay sonra kapılarını açacak Venedik Film Festivali’nin programı yavaş yavaş açıklanıyor. 30 ağustosta başlayacak festivalin bu yılki jüri başkanlığını Annette Bening’in üstleneceğini, jüride Edgar Wright, Rebecca Hall, Ildiko Enyedi, Michel Franco, Anna Mouglalis, David Stratton, Jasmind Trinca ve Yonfan’ın yer alacaklarını belirtelim. Cannes’ın Yönetmenlerin On Beş Günü (Directors’ Fortnight) bölümü gibi bağımsız, ana akım dışındaki filmlere yer veren, Venedik Günleri (Venice Days) olarak adlandırılan bölümünde yarışacak filmler ve festivalde özel gösterimleri yapılacak yapımlar bugün açıklandı.
Venice Day:
Candelaria, Jhonny Hendrix Hinestroza
The Contagion, Matteo Botrugno ve Daniele Coluccini
Where Shadows Fall, Valentina Pedicini
L’Equilibrio, Vincenzo Marra
Eye on Juliet, Kim Nguyen
Longing, Savi Gabizon
Life Guidance, Ruth Mader
Looking for Oum Kulthum, Shirin Neshat
M, Sara Forestier
Samui Song, Pen-ek Ratanaruang
The Taste of Rice Flower, Pengfei
Volubilis, Faouzi Bensaidi
Women’s Tales Project
#14 (The End of History Illusion), Celia Rowlson-Hall
Carmen, Chloe Sevigny
Özel Gösterimler
Agnelli, Nick Hooker
Getting Naked: A Burlesque Story, James Lester
I’M (endless like the space), Anne-Riita Ciccone
La Legge Del Numero Uno, Alessandro D’Alatri
The Resolute, Giovanni Donfrancesco
The Millionairs, Claudio Santamaria
Thirst Street, Nathan Silver
Il Tentato Suicidio Nell’Adolescenza, Ermanno Olmi
Raccontare Venezia, Wilma Labate