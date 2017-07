Bir ay sonra kapılarını açacak Venedik Film Festivali’nin programı yavaş yavaş açıklanıyor. 30 ağustosta başlayacak festivalin bu yılki jüri başkanlığını Annette Bening’in üstleneceğini, jüride Edgar Wright, Rebecca Hall, Ildiko Enyedi, Michel Franco, Anna Mouglalis, David Stratton, Jasmind Trinca ve Yonfan’ın yer alacaklarını belirtelim. Cannes’ın Yönetmenlerin On Beş Günü (Directors’ Fortnight) bölümü gibi bağımsız, ana akım dışındaki filmlere yer veren, Venedik Günleri (Venice Days) olarak adlandırılan bölümünde yarışacak filmler ve festivalde özel gösterimleri yapılacak yapımlar bugün açıklandı.

Venice Day:

Candelaria, Jhonny Hendrix Hinestroza

The Contagion, Matteo Botrugno ve Daniele Coluccini

Where Shadows Fall, Valentina Pedicini

L’Equilibrio, Vincenzo Marra

Eye on Juliet, Kim Nguyen

Longing, Savi Gabizon

Life Guidance, Ruth Mader

Looking for Oum Kulthum, Shirin Neshat

M, Sara Forestier

Samui Song, Pen-ek Ratanaruang

The Taste of Rice Flower, Pengfei

Volubilis, Faouzi Bensaidi

Women’s Tales Project

#14 (The End of History Illusion), Celia Rowlson-Hall

Carmen, Chloe Sevigny

Özel Gösterimler

Agnelli, Nick Hooker

Getting Naked: A Burlesque Story, James Lester

I’M (endless like the space), Anne-Riita Ciccone

La Legge Del Numero Uno, Alessandro D’Alatri

The Resolute, Giovanni Donfrancesco

The Millionairs, Claudio Santamaria

Thirst Street, Nathan Silver

Il Tentato Suicidio Nell’Adolescenza, Ermanno Olmi

Raccontare Venezia, Wilma Labate