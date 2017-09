Venedik Film Festivali’nin Ardından

Guillermo del Toro’nun yeni filmi The Shape of Water Venedik Film Festivali’nde galasını yaptığından bu yana öve öve bitirilemiyor. Film ödül törenine de damgasını vurdu.

Jüri Başkanı Annette Bening Altın Aslan’ı del Toro’ya teslim ettikten sonra, “Ciddi tartışmalar yaptık. Gişe için çekilen bir filme Venedik’te ödül vermek zor bir karardı. Ancak film her beklentiyi karşılayacak kadar iyi” sözleriyle seçim sürecini anlattı…

İsrailli yönetmen Samuel Maoz, 2009’da Lebanon’la kazandığı altın aslanı bu sefer tekrarlayamadı ancak gümüş aslan ise teselli buldu.

Ödüllerin tam listesi şu şekilde:

Altın Aslan: The Shape of Water – Guillermo del Toro

Jüri Büyük Ödülü (Gümüş Aslan): Foxtrot – Samuel Maoz

En İyi Yönetmen: Xavier Legrand – Custody

Jüri Özel Ödülü: Sweet Country – Warwick Thornton

En İyi Kadın Oyuncu: Charlotte Rampling – Hannah

En İyi Erkek Oyuncu: Kamel El Basha – The Insult

En İyi Senaryo: Martin McDonagh – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Genç Oyuncu/ Marcello Mastroianni Özel Ödülü: Charlie Plummer – Lean on Pete

Geleceğin Aslanı/Laurentiis Ödülü (En İyi İlk Film): Custody – Xavier Legrand

Orizzonti Ödülleri:

En iyi Film: Nico, 1988 – Susanna Nicchiarelli

En İyi Yönetmen: Vahid Jalilvand – No Date, No Signature

Jüri Özel Ödülü: Caniba – Véréna Paravel, Lucien Castaing-Taylor

En İyi Kadın Oyuncu: Lyna Khoudri – Les Bienheureux

En İyi Erkek Oyuncu: Navid Mohammadzadeh – No Date, No Signature

En İyi Senaryo: Dominique Welinski, René Ballesteros – Oblivion Verses

En İyi Kısa Film: Gros chagrin – Céline Devaux

Venedik Klasikleri

En İyi Restorasyon: Come and See – Elem Klimov

En İyi Sinema Belgeseli: The Prince and the Dibbuk – Elwira Niewiera, Piotr Rosolowski

Venedik Sanal Gerçeklik

En İyi Sanal Gerçeklik Filmi: Arden’s Wake – Eugene YK Chung

En İyi Sanal Gerçeklik Deneyimi: La camera insabbiata – Laurie Anderson, Huang Hsin-Chien

En İyi Öykü: Bloodless – Gina Kim