Venedik Film Festivali’nin Ardından

Guillermo del Toro’nun yeni filmi The Shape of Water Venedik Film Festivali’nde galasını yaptığından bu yana öve öve bitirilemiyor. Film ödül törenine de damgasını vurdu.
Jüri Başkanı Annette Bening Altın Aslan’ı del Toro’ya teslim ettikten sonra, “Ciddi tartışmalar yaptık. Gişe için çekilen bir filme Venedik’te ödül vermek zor bir karardı. Ancak film her beklentiyi karşılayacak kadar iyi” sözleriyle seçim sürecini anlattı…
İsrailli yönetmen Samuel Maoz, 2009’da Lebanon’la kazandığı altın aslanı bu sefer tekrarlayamadı ancak gümüş aslan ise teselli buldu.
Ödüllerin tam listesi şu şekilde:
Altın Aslan: The Shape of Water – Guillermo del Toro
Jüri Büyük Ödülü (Gümüş Aslan): Foxtrot – Samuel Maoz
En İyi Yönetmen: Xavier Legrand – Custody
Jüri Özel Ödülü: Sweet Country – Warwick Thornton
En İyi Kadın Oyuncu: Charlotte Rampling – Hannah
En İyi Erkek Oyuncu: Kamel El Basha – The Insult
En İyi Senaryo: Martin McDonagh – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Genç Oyuncu/ Marcello Mastroianni Özel Ödülü: Charlie Plummer – Lean on Pete
Geleceğin Aslanı/Laurentiis Ödülü (En İyi İlk Film): Custody – Xavier Legrand
Orizzonti Ödülleri:
En iyi Film: Nico, 1988 – Susanna Nicchiarelli
En İyi Yönetmen: Vahid Jalilvand – No Date, No Signature
Jüri Özel Ödülü: Caniba – Véréna Paravel, Lucien Castaing-Taylor
En İyi Kadın Oyuncu: Lyna Khoudri – Les Bienheureux
En İyi Erkek Oyuncu: Navid Mohammadzadeh – No Date, No Signature
En İyi Senaryo: Dominique Welinski, René Ballesteros – Oblivion Verses
En İyi Kısa Film: Gros chagrin – Céline Devaux
Venedik Klasikleri
En İyi Restorasyon: Come and See – Elem Klimov
En İyi Sinema Belgeseli: The Prince and the Dibbuk – Elwira Niewiera, Piotr Rosolowski
Venedik Sanal Gerçeklik
En İyi Sanal Gerçeklik Filmi: Arden’s Wake – Eugene YK Chung
En İyi Sanal Gerçeklik Deneyimi: La camera insabbiata – Laurie Anderson, Huang Hsin-Chien
En İyi Öykü: Bloodless – Gina Kim