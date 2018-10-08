Venom 2’nin de Yaş Sınırı 13A Olacak

Venom 2'de de şiddet gösterilmeyecek...
yazar: 08 Ekim 2018

Sony kafaları koparıp vücutları yemesiyle, yani vahşetiyle ünlü Venom karakterinin solo filmini 17 yaş sınırı alacak şekilde çektirmeyi düşünmüştü. Ama onlarca toplantıdan sonra Sony çocuk kitleyi kaçırmak istemediğine karar verip filmi 13 yaş ve üzeri kitleye uygun hale getirdi, ki bilindiği üzere Deadpool ve Logan hariç çizgi-roman uyarlamaları genelde 13A olarak vizyona çıkıyor. Filmin vizyona girmesinin ardından yapımcı Avi Arad‘a Venom 2’nin yaş sınırının 17A olup olmayacağı soruldu. Arad özetle “Hayır” dedi. Yani devam filmi de ilki gibi olacak, şiddet içeren, kanlı sahneleri göstermeyecek. 2. filmin kötüsü seri katilin bedenine yerleşen Carnage olacak. Rolü Woody Harrelson canlandıracak. Filmin çekim tarihi, senaristleri ve yönetmeni henüz belirlenmedi.

Sony bu filmden önce evreni Morbius filmiyle devam ettirecek. Daha önce açıklandığı üzere Spider-Man’in düşmanı vampir Morbius’a Jared Leto hayat verecek, filmi Sony için Life‘ı çeken Daniel Espinosa yönetecek. Çekimlere bu yıl başlanabilir. Venom‘un ilk üç günde rekor kırması, beklentileri aşıp 80M$ kazandırması nedeniyle tahminimce Spider-Man evreninin tüm filmleri 13A yaş sınırına sahip olacak, yani yetişkinlere dönük filmler Sony’den de çıkmayacak. Sony izleyiciler salonlara akın etmeyi kesene dek 13A’lı filmler yapmaya devam edecek.

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yazar: Can Rende - Eki 8, 2018

yazar: bakınız - Eki 8, 2018

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