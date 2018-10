Yazı, Venom‘la ilgili spoiler içerir…

Neredeyse altı-yedi yıl önce Sony, Venom filmini duyurmuştu. Sony, Spider-Man’in düşmanlarına odaklanacak bir evren yapmak istediğini, Venom’u Sinister Six ve diğer yapımların takip edeceğini açıkladı ama bu film bir türlü çekilemedi ve evren fikri bir süreliğine rafa kaldırıldı. Sony sonunda 2017’de filmi çektirip evreni başlattı, tanıtımları da güzel bir sloganla yürüttü: “Yeteri kadar süper kahraman var”. Evet, slogan haklı. Her yerden süper kahraman fışkırıyor, TV ekranlarından, online platformlarından (Netflix, Hulu vs), sinemadan, her yerden… Biraz da kötü karakterleri merkeze koyup gidişatı değiştirmek gerekiyordu. Venom‘un böyle olacağını düşünmüştük ama Sony risk almaktan aşırı korktuğu ve neticede hiç risk almadığı için kötü karakter anti-kahramana bile değil, direkt kahramana dönüşüyor ilk solo filminde.

Venom‘un ilk ve en büyük hatası da bu oluyor. “Yeteri kadar süper kahraman var, size anti-kahraman verelim” diyerek tanıtılan bu filmde Spider-Man’in düşmanı kötücül Venom (Tom Hardy) süper kahramanlığa soyunuyor. Venom‘un herhangi bir süper kahraman filminden farkı yok. Normalde epey itici ve bencil birisi olan gazeteci Eddie Brock (Hardy) bu filmde hafif şapşal ama iyi niyetli, iyi bir sevgili, kovulma ihtimaline rağmen gerçekleri araştıran cesur bir gazeteciye dönüştürülürken insanları yiyen kötü Venom ise ezik, zamanla iyiyle kötünün ayırdına varıp iyinin tarafını seçen, doğru yolu bulan mümin (!) bir karaktere dönüştürülmüş. Yani sloganla filmin içeriği arasında hiç alaka yok. İzleyici kötü ya da en azından anti-kahraman portresi ve biraz karanlık bir film beklerken ortaya yaramazlık yapan süper kahraman portresi ve her yerine espri sıkıştırılmış bir film çıkartılmış. Bunun da nedeni “Venom’u olduğu gibi, kötü bir karakter olarak yansıtırsak izleyici filmi izlemez” korkusu. Senaristler Venom’u iyi bir karaktere dönüştürürlerken süper kahraman formüllerinin tamamını filme boca ediyorlar.

Venom‘un sorunları, günahları saymakla bitmez aslında. Diğer sorun, Sony’nin Marvel Sinematik Evreni‘ne bakıp bu evreni direkt kopyalamış olması. Bu yüzden tıpkı MCU filmleri gibi Venom‘da da ciddiyetin zerresi yok, bu yüzden MCU’da olduğu gibi bu filmin de her yerine mizah tıkıştırılmış durumda. Kötü karakter olarak bildiğimiz Venom, Jimmy Kimmel’a dönüşmüş, Eddie’yle birlikte izleyiciyi sürekli güldürmenin peşine düşmüş. Bu filmin DC’deki izdüşümü Suicide Squad. SS‘ye ne söylenirse aynısı Venom‘a söylenebilir. Zira SS de kötü karakterlerini kahramanlara dönüştürmüştü. Bu şaklabanlık, her an espri yapma ihtiyacı bir süre sonra yoruyor. Diğer sorunlar mı? Venom kahramanlaştırıldığından filme kötü karakter gerekiyor. O da Riz Ahmed‘in oynadığı Dr. Drake. Ama o denli kötü yazılmış ki… Ahmed bu rolde varlık gösteremiyor, izleyiciyi etkileyemiyor. Kötü yazılan bu rolün akıllarda halen taze olan Thanos’u hatırlatması filme daha da zarar veriyor. Zira Infinity War‘da Thanos’un motivasyonuna sıklıkla yer verilirken bu filmde Drake iyi işlenememiş. Yetenekli aktris Michelle Williams‘a teslim edilen rolse filmin en kötü ve inandırıcılıktan en uzak rolü. Aktris bu filmde tamamen harcanmış, ki kendisi de role inanmadığından repliklerini söylemekle yetinmiş. Filmdeki aşk da, drama da sahte kalmış, inandırıcı hale getirilememiş. Eddie’ye dönersem… Normalde bencil birisi ama burada bencilliği es geçilmiş, tek kötü özelliği olarak sevgilisinin laptopındaki gizli e-postayı sızdırması, ki amacının iyi olduğunu düşününce Eddie de tek boyutlu karakter olarak kalıyor.

Karakterler böyle. Hepsi sorunlu, hiçbiri iyi yazılamamış. MCU kopyası espri anlayışı filmi iyice ciddiyetsiz hale getirmiş. Diyaloglar da kötü. Öyle ki Venom bir yerde Eddie’ye “Üzülme Eddie, ben de kendi dünyamda senin gibi ezik biriydim. Ama senin dünyanı sevdim. O yüzden bu dünyada kendi türümle mücadele edeceğim,” deyip dünyamızın uzaylılarca istila edilmemesi için savaşmaya başlıyor, yani klasik bir kahramana dönüşüyor. Eddie ile Venom arasındaki bağın hakkı verilemiyor. Bu arada Annie’yle Eddie arasındaki pek çok diyalog da kötüydü. Film 17A olması gerekirken 13A’ya dönüştürülmesi kaliteyi düşürüyor. Zira 17A’da yetişkinler hedeflendiğinden diyaloglar daha iyi olurken 13A’da senaristler çocukları olumsuz etkileyebilecek pek çok diyaloğu filmden atıyorlar, bu da kaliteyi düşürüyor. Mesela Annie-Eddie arasındaki öpüşme muhabbeti film 17A olsaydı bu denli kötü olmazdı.

Durum böyle. Risk alınsa, cesur olunsa ve daha iyi senaristler seçilse bu yılın Logan‘ı olabilirdi Venom ama kötü senaristler ve hiçbir zaman iyi film yapamamış, Gangster Squad‘la dibi bulmuş bir yönetmen (Ruben Fleischer) ve Sony stüdyosuyla ortaya böyle bir filmin çıkması şaşırtmıyor. Şaşırtan bir şey varsa o da Venom’u süper kahramana dönüştürmeleri.