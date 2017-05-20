Sony yaklaşık on yıldır Venom filmini çektirmek istiyor. Ama pek çok senarist ve yönetmenin dahil olduğu projede bir türlü çekim aşamasına gelememişti. Sonunda bu yıl çekimlere başlanacak gibi görünüyor. Zira filmin başrolü de, yönetmeni de belli oldu. Tom Hardy gazeteci Eddie Brock/Venom’u oynayacak. Filmi Ruben Fleischer yönetecek. R reytingli, yani 18 yaş sınırlı Deadpool ve Logan çok iyi hasılat elde edince Sony bu filmi de bu yaş sınırıyla vizyona sokma kararını almıştı. Venom filmi Eddie Brock’un gazeteciliğini, daha sonra Venom’a dönüşmesine odaklanacak. Karakteri daha önce Spider-Man 3‘de Topher Grace de oynamıştı. Venom 5 Ekim 2018’de vizyona girecek.

Hardy’nin diğer projeleriyse şöyle: Taboo‘nun 2. sezonu, Al Capone’u oynayacağı Fonzo, Andrew Dominik’le çalışacağı War Party, Pablo Lerrain’in yöneteceği The True American, oyun uyarlaması Splinter Cell, kaşif Ernest Shackleton’ı oynayacağı Shackleton biofilmi.