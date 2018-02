Sinemada ve dizi dünyasında yılın en iyi görsel efektleri, yaratıcılarını bir araya getiren meslek örgütünün organizasyonuyla ödüllendirildi. VES Awards’ta yıılın kazananları, War for the Planet of the Apes, Coco ve Game of Thrones oldu. Kazananlar şöyle sıralandı:

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Jon Favreau

Georges Méliès Ödülü: Joe Letteri

En İyi Görsel Efekt: War for the Planet of the Apes (Tamamıyla görsel efektle oluşturulan sahneler arasından seçiliyor)

En İyi Yardımcı Görsel Efekt: Dunkirk (Gerçek bir görüntünün görsel efektle desteklendiği sahnelere veriliyor)

En İyi Görsel Efekt, Animasyon: Coco

En İyi Görsel Efekt, Dizi Bölümü: Game of Thrones; Beyond the Wall

En İyi Yardımcı Görsel Efekt, Dizi Bölümü: Black Sails; XXIX

En İyi Görsel Efekt, Reklam: Samsung; Do What You Can’t; Ostrich

En İyi Sanal Karakter: War for the Planet of the Apes; Caesar

En İyi Sanal Karakter, Animasyon: Coco

En İyi Sanal Karakter, Dizi Bölümü: Game of Thrones, Drogon

En İyi Sanal Mekan Tasarımı: Blade Runner 2049

En İyi Sanal Mekan Tasarımı, Animasyon: Coco

En İyi Sanal Mekan Tasarımı, Dizi Bölümü: Game of Thrones, Beyond the Wall, Frozen Lake

En İyi Sanal Sinematografi: Guardians of the Galaxy Vol. 2; Groot’un Açılış Dansı

En İyi Modelleme: Blade Runner 2049; LAPD Karargahı

En İyi Görsel Efekt Simülasyonu: War for the Planet of the Apes

En İyi Görsel Efekt Simülasyonu, Animasyon: Coco

En İyi Görsel Efekt Simülasyonu, Dizi Bölümü: Game of Thrones, The Dragon and the Wolf