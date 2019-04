Yazı mid90s filmiyle ilgili spoiler içerir… Oyunculuk kariyeri boyunca Martin Scorsese (The Wolf of Wall Street), Coen Kardeşler (Hail, Caesar!), Quentin Tarantino (Django Unchained -cameo-), Bennett Miller (Moneyball), David...

Kariyerinin ikinci, tek başına çektiği ilk filmi olan Lady Bird‘le yıla damgasını vuran aktris-senarist-yönetmen Greta Gerwig‘in Little Women adlı filmi kaleme alacağı birkaç yıl önce duyurulmuştu. Fakat ilk haberden...

Woody Allen 1966’da başlayan yönetmenlik kariyerine bu yılki filmi A Rainy Day in New York‘la birlikte 50 film ve bir mini dizi sığdırdı. Usta senarist-yönetmen, 1971’den beri neredeyse her...