Natalie Portman, Bradley Cooper, Paul Dano, Jonah Hill, Christoph Waltz’un ardından usta aktör Viggo Mortensen de yönetmenliğe geçecek. Mortensen yönetmenliğin yanı sıra senaristliği ve başrolü de üstleniyor. Falling adını verdiği filminde Lance Henriksen ve Sverrir Gudnason‘la çalışacak. Filmin konusu şöyle: John Petersen (Mortensen) partneri Eric’le ve evlat edindiği Monica’yla birlikte Güney Kaliforniya’da yaşarlar. Petersen’ın yaşlı babası Willis (Henriksen) tutumu ve davranışlarıyla geleneksel zamana ve eski aile modeline bağlı bir çiftçidir. Willis emekliliğini geçirebileceği bir yer bulmak için Los Angeles’a yolculuğa çıkıp John’ın ailesiyle kalmaya başladığında John’la Willis’in farklı dünyaları çarpışır.

Anlaşılacağı üzere Mortensen ilk filminde kuşak çatışmasını ve gelenekselle modern yaşamın zıtlıklarını anlatacak. Çekim tarihi açıklanmadı ama Mortensen’in başka bir projesi olmadığı için film 2019’un sonbaharına yetişebilir.