Lord of the Rings serisinde Aragorn karakterini canlandıran Viggo Mortensen, Amazon’da yayınlanacak çekimleri devam eden Lord of the Rings dizisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Lord of the Rings dizisinin Game of Thrones dizisine benzeyecek olması ihtimali hakkındaki soruları yanıtlayan Mortensen, “Dizinin Game of Thrones’a benzeyip benzemeyeceğini bilemiyorum ancak J.A. Bayona çok iyi bir yönetmen ve dizi Yeni Zelanda’da çekildiği için Peter Jackson ve film ekibinden birkaç kişinin fikrini alacaklarını düşünüyorum. Önlerinde daha önce yapılmış çok iyi bir örnek var ve bu örnekten en iyi şekilde yararlanacaklardır.” açıklamasında bulundu.

Yeni Lord of the Rings dizisinin yanı sıra filmde kullanılan atları satın aldığı iddialarını da yanıtlayan Viggo Mortensen, “Film bittiğinde atlar satılığa çıkarılmıştı. İçlerinden ikisi Aragorn’a filmde eşlik eden atlardı. Aragorn’un kullandığı iki atın yanı sıra Arwen’in ormanda Black Riders’tan kaçarken kullandığı atı da satın almak istedim. Arwen’i canlandıran dublör ile filmden sonra çok iyi arkadaş olduk. O atla film boyunca çok iyi arkadaş olmuştu ve ben de atı ona hediye etmek istedim. Arwen’in atı hala yaşıyor fakat maalesef Aragorn’un iki atını kaybettik.” ifadelerini kullandı.

Toplamda 17 Oscar ödülü adaylığı elde eden Lord of the Rings serisi, aynı zamanda Star Wars’u geçerek tarihin en çok gelir elde eden 3’leme film serisi olmuştu. Yeni Zelanda’da çekimlerine başlanan Amazon dizisi Lord of the Rings dizisinin ise önümüzdeki yıl yayınlanması bekleniyor.