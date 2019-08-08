2013’te başlayan ve özellikle ilk sezonlarıyla büyük bir hayran kitlesi edinen Vikings ile ilgili yeni sezon yaklaşırsen gelişmeleri ve öngörüleri derledik.

Genel Bilgiler

Vikings’in altıncı sezonuyla ilgili en önemli bilgi “final sezonu” olması. History dizisi, altıncı sezonuyla ekranlara veda edecek.

Kadroda Değişiklik Var Mı?

Katheryn Winnick (Lagertha), Gustaf Skarsgård (Floki), Peter Franzén (Harald Finehair), Alex Høgh (Ivar the Boneless), Marco Ilsø (Hvitserk), Jordan Patrick Smith (Ubbe), Jonathan Rhys Meyers (Bishop Heahmund) karakterlerini canlandırmaya devam edecekler. Henüz açıklanan yeni bir oyuncu yok.

Altıncı Sezondan Neler Bekleyebiliriz?

Dizi tarihi olaylardan uyarlandığı için biraz Viking tarihi okuyanlar ve en azından Wikipedia’yı karıştıranlar genel hatlarıyla neler olacağını biliyor. Dizinin finali için spoiler vermeden çok sert, önemli gelişmelerin yaşandığı ve karakterlerin önemli bir bölümünün öleceği bir final sezonu olacağını söyleyebiliriz.

Yayın Tarihi?

Henüz net bir tarih açıklanmasa da 2020’ye kalmayacağını söyleyebiliriz

Fragman

History, yeni sezonla ilgili henüz tek bir tanıtım yayınladı…