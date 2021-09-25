Vikings: Valhalla’dan İlk Fragman

Netflix, yeni bir öykünün anlatılacağı Vikings: Valhalla’nın ilk görüntülerini paylaştı. Büyük başarı yakalayan Vikings dizisinin 100 yıl sonrasına odaklanan dizi bu sefer bir başka kahraman Leif Eriksson’un yaşamına odaklanacak.

Laura Berlin – Normandiyalı Emma,

Sam Corlett – Leif Eriksson,

Bradley Freegard- Kral Canute olarak karşımıza çıkacak.

Vikings: Valhalla, kuzeyli toplumların İngiltere’nin büyük bir bölümüne ve Normandiya’ya akınlar yaptığı döneme odaklanacak. Aynı zamanda Leif Eriksson’un Amerika’ya ayak basan ilk Avrupalı olmasını da izleyeceğiz.

Vikings’in yaratıcısı Michael Hirst, bu dizide de yürütücü yapımcı olarak görev yapacak. Kendisine Jeb Stuart da yardımcı olacak.

Oyuncular arasında Frida Gustavsson, Caroline Henderson, Leo Suter, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Pollyanna McIntosh, Asbjørn Krogh, David Oakes, Pääru Oja, Louis Davison, Julian Seager, James Ballanger da var.