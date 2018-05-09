Blade Runner 2049 filmi vizyona girdikten kısa bir süre sonra bilimkurgu projesi Dune‘ün yönetmenlik teklifini kabul eden Denis Villeneuve o zamandan beri Eric Roth‘un senaryosunun üzerinde çalışıyor. Şu sıralar Cannes Film Festivali’nin jurisinde yer alan yetenekli yönetmen, Dune‘ün senaryosunun ilk taslağını tamamladığını açıkladı. “İlk taslak Eric Roth tarafından kaleme alındı. Sonra bu taslağın üzerinde çalışmaya başladım. Yaratım aşamasında Incendies‘den beri hiç bu kadar eğlenmemiştim. İki filmi de aynı anda çekmeyi isterdim ama o zaman çok pahalıya mal olurdu. Şimdi sadece birisini yapacağız,” demiş Villeneuve. Yönetmen daha önce Dune serisini iki film olarak planladığını açıklamıştı. Daha sonra seri devam eder mi bilinmez, şimdilik iki film planlanıyor.

İlk taslağı bitiren Villeneuve filmin ön hazırlığının yakında başlayacağını da belirtti. Çekim tarihiyse henüz belli değil. Frank Herbert‘ın klasikleşmiş bilimkurgu serisi Dune yıllar önce David Lynch tarafından sinemaya uyarlanmış ama bekleneni verememişti.