İngiliz dilinin en önemli kadın yazarlarından Virginia Woolf ile Vita Sackville West’in lezbiyen ilişkisi Chanya Button’ın Vita & Virginia isimli filmiyle sinemaya aktarıldı.

1920’li yıllarda sanatsal uyanış ve ekonomik bunalımın birlikte yaşandığı yıllarda geçen film, Woolf’un karamsar ve ciddi dünyasına giren Vita Sackville West’in yarattığı etkiyi görmemizi sağlayacak. Yazar, sevgilisiyle yaşadıklarından esinlenerek klasik eserlerinden Orlando’yu yazmıştı.

Elisabeth Debicki ve Gemma Arterton’ın başrolleri oynadığı filmde, Isabella Rossellini ve Rupert Penry-Jones da önemli rollerde yer alıyor.