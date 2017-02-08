Yazar Virginia Woolf’la yazar Vita Sackville-West’in arkadaşlığına, daha sonra arkadaşlıklarının romantik bir ilişkiye dönüşmesine odaklanacak Vita & Virginia filminin hazırlıklarına başlandı. Filmin başrolleri Eva Green’le Gemma Arterton’a teslim edildi. Green, Vita’yı Arterton’sa Virginia’yı oynayacak. Filmi Chanya Button yönetecek. Çekimlere bu yıl başlanacak. İki yazarın arkadaşlığı 1922’de başlamış; 1941’e, Woolf’un ölümüne dek aralarında romantik bir ilişki olduğunu iki yazar da inkar etmişti. Sonradan ortaya çıkan mektupları evli oldukları zamanda birbirleriyle ilişki yaşadıklarını kanıtlamıştı. İngiliz yapımı Vita & Virginia yazarların mektuplarından uyarlanacak.