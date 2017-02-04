İlk filmi The Childhood of a Leader‘la Venedik’ten iki ödülle dönen aktör-yönetmen Brady Corbet kariyerine Vox Lux adını verdiği filmle devam edecek. Bir pop şarkıcısı olan Celeste adlı kurmaca karakterin on beş yılına odaklanacak bu filmin çekimlerine normalde 30 ocakta başlanması planlanıyordu ama bir gün önce çekimlerin yaza ertelendiği açıklandı. Nedeniyse açıklanmadı. Corbet filmin başrollerini Rooney Mara ve Stacy Martin’e teslim etti. Jude Law’ın filmde oynamayacağı söyleniyor. Bir sorun ortaya çıkmaz ve çekimler bu yıl tamamlanırsa film 2018’de gösterime girecek. Filmin müziklerini Sia’nın hazırlayacağını belirtelim. Sia yürütücü yapımcılar arasında da yer alacak.