Venedik Film Festivali’nde büyük övgüler alan ve Natalie Portman’ı bu yıl da ödül potasına sokan Vox Lux’tan son bir fragman yayınlandı.

Portman’ın yanında Jude Law, Raffey Cassidy, Stacey Martin ve Jennifer Ehle’yi de izleyeceğimiz Brady Corbet filminde bir pop yıldızının ünlü olma öyküsünü ve yaşamındaki trajik olayların müziğine etkisini izleyeceğiz. Fragman Sia’nın film için yazdığı şarkılardan biriyle etkili bir müzik draması olduğunu hissettiriyor. Bu yıl oscar mücadelesi müzik filmleri arasında geçebilir gibi…