ABD’nin tarım ticaretini kontrol eden resmi kurumlarından USDA’in sitesine girenler, serbest ticaret yapılan ülkeler listesinde Wakanda ismini görünce şaşırdılar. Olay kısa sürede sosyal medyaya konu oldu ve Marvel fanları tarafından dünyaya yayıldı.

USDA “Bir test sırasında, teknisyenler Wakanda’yı şaka amaçlı siteye koymuşlar ama sonra çıkarmayı unutmuşlar. Kingdom of Wakanda’yı siteden çıkardık ama ilişkilerimiz her zaman güçlü kalacak” açıklamasıyla olayın nedenlerini esprili bir şekilde aktardılar.

Sitede Wakanda ile ilgili yer alan bölümde ülkeden ABD’ye gümrüksüz girebilecek ürünler arasında inekler, eşekler, ördekler ve mısır yer almasına rağmen, teknolojik konularda bir ayrıntı bulunmuyordu.