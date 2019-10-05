New York Comic Con’da bir relansman yapan Walking Dead’in fanları sahneye Lauren Cohan çıkınca büyük bir şok ve mutluluk yaşadılar. Diziyi dokuzuncu sezonda bırakan yetenekli yıldız, 11. sezon ile birlikte geri dönecek.

Onuncu sezonunun ilk bölümlerini izlediğimiz bu günlerde dizinin 11. sezon onayı aldığı da aynı etkinlik içinde açıklandı.

Dizinin yürütücü yapımcısı Angela Kang “The Whisperers ile öykü daha farklı bir boyut kazandı. İnsanların bu kötü grubun amacının ne olduğunu merak etmeleri güzel… İnsanlarla zombiler arasında bir yerde duruyorlar ve ilginç/gizemli halleriyle elimizdeki malzemeye olumlu katkı yaptılar” sözleriyle yeni sezonlarla ilgili bilgi verdi.