Sinema tarihinin en önemli oyuncularından Marlon Brando’nun sık beraber çalıştığı mimar Bernard Judge, geçtiğimiz yıllarda yazdığı anılarında ilginç hayat öyküsünü aktarmıştı. Waltzing With Brando, Judge’ın Los Angeles’ın ünlü mimarlarından biriyken, Brando’nun etkisiyle Tahiti’nin bir adasında dünyanın ilk onaylı “çevre dostu yerleşim” birimlerinden birini kurmasını anlatacak.

Filmde Billy Zane, Marlon Brando’yu oynamayı kabul etti. Usta aktöre yüz hatlarının benzerliği nedeniyle hep dikkat çeken Zane, bağımsız filmin bütçesine yapımcı olarak da katkıda bulunacak. Bill Fishman yönetmenliği ve senaryo uyarlamasını üstlendi. 1969 ile 74 arasında The Godfather ve Last Tango in Paris’te oynayan Brando’nun hayatından farklı ayrıntılar da filmin bir parçası olacak.