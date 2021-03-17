War Magician, İkinci Dünya Savaşı’nda yarattığı illüzyonlarla nazileri birçok kez kandırmayı başaran Jasper Maskelyne’ın gerçek öyküsünü anlatacak.

Gerçekliği tartışmalı olsa da Maskelyne ve “Magic Gang” adını taktığı ekibi, görsel aldatmacalar yaratarak nazilerin yanlış hedeflere saldırmasını sağlıyordu. Bu ilginç öykü, Colin Trevorrow’un yönettiği bir filmle sinemaya taşınacak. Senaryo David Fisher’ın Maskelyne hakkında yazdığı kitaptan uyarlandı.

Filmde Maskelyne’ı oynayacak isim yapımcıların arasında da yer alan Benedict Cumberbatch olarak belirlendi.