Covid salgınının hayatlarımıza kabus gibi çökmesinin ardından sinema salonları önce kısa bir süreliğine kapatıldı. Ama salgının ciddi olduğu, hemen geçmeyeceği anlaşıldığında 2020’nin çoğu filmi önce bir umut 2020 sonbahar/kışına, ama salgının etkisi geçmeyip her gün rekor düzeyde insan vefat edince 2021’e ertelendi. Salonlar ise bir açılıp bir kapatılıyordu bu sürede. Bir haftalığına açılıyorsa bir-iki aylığına kapatılıyordu.

Salgın etkisini yitirmeden devam edip yeni normalimizi belirlediği sıralarda Warner, Christopher Nolan‘ın baskısıyla Tenet‘i fırsat bulduğu anda vizyona çıkardı. Bu filmin sinemaları kurtarması, daha doğru bir tabirle, bir süredir sinemadan kopmuş izleyiciyi sinemalara çekip birkaç aylık zararı kapatması bekleniyordu ama beklenen olmadı, Nolan’ın filmi zarar etti. Tenet sinemaları kurtaramayınca rakip stüdyo Disney büyük filmlerini ya dijital platformu Disney+’a pasladı ya da 2021’e erteledi. Warner ise sıradaki büyük filmi Wonder Woman 1984‘u önce sonbahara erteledi, sonbaharda da işler düzelmeyince filmi HBO Max’e pasladı. Süreç bu şekilde devam ederken büyük bomba dün patladı.

Bir hafta önce Warner’ın bazı büyük filmlerini vizyona girdikleri gün HBO Max’te yayınlayacağı haberleştirilmişti. Herkes birkaç filmin daha Max’e paslanmasını beklerken Warner 2021’de vizyona çıkarmayı planladığı bütün filmlerini Max’te yayınlayacağını açıkladı. Warner’ın ’21 için hazırladığı 17 filmi mevcut:

Matrix 4,

Tom and Jerry,

Dune,

The Little Things,

Godzilla vs. Kong,

Mortal Kombat,

Those Who Wish Me Dead,

The Suicide Squad,

Cry Macho,

King Richard,

Reminiscence,

Judas and the Black Messiah,

The Conjuring: The Devil Made Me Do It,

Space Jam: A New Legacy,

In the Heights,

Malignant

The Many Saints of Newark

Bu filmlerin hepsi vizyona girdikleri gün HBO Max’te yayınlanacak. Warner bu filmleri açık olan bazı sinemalarda vizyona çıkaracak, bir ay boyunca HBO Max’te yayında tutacak, daha sonra platformdan kaldıracak. ABD dışındaysa HBO Max henüz erişime açılmadığından bu filmler sinemalar açıksa vizyona çıkarılacak. İşleyiş bu şekilde olacak. Wonder Woman 1984 bu şekilde yayınlanan ilk filmi olacak. Yani Warner globalde filmleri vizyona çıkaracak ama iç piyasada (ABD’de) kendi platformunda yayınlayıp sınırlı salonda vizyona çıkaracak. Warner hibrid model olarak adlandırdığı bu modelini covid nedeniyle oluşturduğunu, 2021’e özel olduğunu vurguladı. Yani Warner covid sebebiyle sinemalar kapalı olduğundan 2021’deki tüm filmlerini Max’te yayınlayacak ama 2022’de eskiye dönecek.

Fakat şu kesin ki Warner’ın hibrid modelini oluşturmasının, vizyondan vazgeçmesinin tek sebebi covid değil. Warner rakipleri Netflix, Disney+ ve Apple TV+’la, ama özellikle ilk ikisiyle rekabet edebilmek için varını yokunu platformuna yatırıyor. Nasıl ki artık Disney dijital platformunu öncelik haline getirip tüm alt stüdyolarını ve yönetim kadrolarını buna göre şekillendiriyorsa -ki stüdyo, Netflix’le rekabet edebilmek adına koca Fox stüdyosunu satın aldı- Warner da platformunu öncelik haline getiriyor. Yani artık vizyondaki rekabet, dijitalde devam ediyor. Bu yüzden salonlardan vazgeçilebiliyor. İlk vazgeçen Warner oldu. Universal ise salonlardan vazgeçmedi ama vizyon sürecini 90 günden 17 güne düşürdü. Yani eskiden bir film 90 günlük vizyon sürecinin ardından DVD/BluRay piyasasına çıkıp dijitalde yayınlanıyordu. Ama Universal’ın sinemalarla yaptığı anlaşmayla 90 günlük süre 17’ye düşürüldü.

Bu arada Warner’ın bu hamlesi doğal olarak salon sahiplerini endişelendirdi. Zaten borç harç içinde olan sinema zincirleri 2021’de koca stüdyo Warner’ın hiçbir filmini vizyona çıkaramayacak. Bu durum diğer stüdyoları da hibrid modele yöneltirse (Disney’in geçmesi yeterli) salon sistemi bitmese bile iyice küçülebilir. Filmlerin direkt dijitalde yayınlanması eğlence pazarını epey değiştirecek. Sinemalar azalabilir, dağıtımcı şirketlere artık ihtiyaç duyulmayacağından dağıtımcıların sayısı da azalabilir. Bu bomba gelişme akıllara bir sürü soruyu getirdi: Ödül sezonu filmleri vizyona girebilecek mi, bu karardan sonra gelecekte büyük bütçeli filmler nasıl üretilebilecek (çünkü gişeden gelecek gelir epey azalacak), diğer stüdyolar hibrid modele geçecek mi, bağımsız filmlere ne olacak, bu model 2022’de de devam edecek mi (dijitaldeki rekabet bitmeyecek çünkü, tam tersine her gün daha da alevleniyor)? Bu soruların yanıtlarını zaman gösterecek. Ama belki aşı etkisini gösterir, salgın hızla sona ererse Warner da kararından vazgeçip vizyon modeline döner. Bekleyelim görelim.