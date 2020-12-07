Warner Bros. stüdyosuyla Legendary’nin işbirliği yıllara dayanıyor. Yıllar boyunca ortak projelere imza atıldıktan sonra Legendary, Universal’la çalışmayı denemiş, Universal’la işbirliği beklenen hasılatları getiremeyince Legendary, Warner’a dönmüştü. Warner’la Legendary’nin işbirliği Dune ve Godzilla vs. Kong‘la sorunsuz devam ederken Warner’ın herkesi şoke eden kararı sonrası iki stüdyo karşı karşıya geldi.

Bilindiği üzere Warner 2021’de vizyona çıkarmayı planladığı tüm filmlerini (17 film) dijital platformu HBO Max’e pasladı geçen hafta. Bu filmlerin hepsi vizyona girdikleri gün dijitalde yayınlanacak. Geçen haftaki açıklamanın ardından öğrenilenlere göre Warner bu kararı aldıktan sonra basın açıklamasından sadece otuz dakika önce ortağı Legendary’e haber vermiş. Legendary iki filmi Dune ve Godzilla vs. Kong‘un da direkt HBO Max’te yayınlanacak olmasına tepkili. Deadline’ın haberine göre Legendary hakkını mahkemede aramayı düşünüyor. Öncesinde ise karardan dönülmesi için stüdyoya bir mektup yazılacak. Warner kararını değiştirmezse ya da Legendary’i ikna etmezse stüdyo dava açabilir.

Bu arada Legendary iki filmin de bütçelerinin % 75’ini karşılamış durumda. Yani paranın çoğu Legendary’nin kasasından çıkıyor. Öte yandan Legendary covid sebebiyle sinemalar kapalı olduğundan filmi Godzilla vs. King‘in yayın hakları için Netflix’le görüşmüş ama Warner filmin Netflix’e satılmasının önüne geçmiş (Netflix 250 milyon dolar teklif etmiş). HBO Max kararını da Legendary’le tartışmadan alması iki stüdyonun karşı karşıya gelmesine sebep oldu.

Son olarak; Warner’ın bu kararının hasılattan pay almayı bekleyen sinemacılarla (pek tabii onları temsil eden ajanslarla) Warner’ı da karşı karşıya getirmesi bekleniyor. Haberlere göre Warner, Wonder Woman 1984 filmi HBO Max’te yayınlandıktan sonra gişede 1 milyar dolar hasılat elde etmiş gibi prim dağıtacak. Yani 1 milyar dolar hasılat elde etse ne kadar prim dağıtacaksaydı gene onu verecek Warner ama Dune ve Godzilla vs. Kong konusunda ne kadar prim dağıtacağı bilinmiyor, çünkü iki filmin hasılatı tahmin edilemiyor -son Godzilla filmi bekleneni verememişti-. Bakalım Warner çalıştığı sinemacıları ve şirketlerini dijital konusunda ikna edebilecek mi.