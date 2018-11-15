Online seç-izle savaşı kızışıyor. Netflix’in günden güne büyümesi Disney’i Fox’ı satın alıp Disney+‘ı açmaya iterken diğer pek çok stüdyo da online seç-izle platformu kurmaya hazırlanıyor. Teknoloji devi Apple aileye uygun içeriklere yer vereceği Apple TV‘yi 2019’un ilk yarısında Apple cihazlarına sunmayı planlarken beri yandan da dizilerini hızla çektiriyor. Disney+ yönetimi de 2019 için ilk projelerini netleştirip çekim aşamasına geçti. Disney+ 2019’un sonbaharında ABD’de erişime açılacak. Başka? Süper market zinciri Wall-Mart da ucuz bir platform hazırlatıyor. Bunlara 2019’da WarnerMedia‘nın yeni platformu da dahil olacak gibi görünüyor.

Variety’nin haberine göre WarnerMedia platformunun hazırlıklarına başladı. Warner bu platformunda diğer stüdyoların filmlerine de yer vermeyi düşünüyor ama henüz bu durum netleşmedi. Warner’ın planları arasında bu ay kapatılacak online seç-izle sitesi FilmStruck‘ın film arşivini alıp bu yeni platforma dahil etmek de mevcut. Yeri gelmişken… Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio, Edgar Wright gibi ünlü isimler bugün FilmStruck’ın kapatılmaması çağrısında bulundular ama Warner bu platformu bu ay kapatacak. Warner burada sinefilleri hedefleyip daha çok klasik, bağımsız filmlere ve Avrupa filmlerine yer veriyordu. Warner’ın yeni platformunda HBO içeriklerine de yer verilebilir. Warner’ın yeni platformu için dizi üretip üretmeyeceği ise belli değil. İçeriklerin belli olması için biraz daha beklemek gerekecek, zira platform 2019’un sonunda açılacak. Fiyatı henüz açıklanmadı ama habere göre HBO’nun platformundan daha pahalı olacak. Şimdilik kesinleşen tek şey şu: Warner küçük bir platform değil, Netflix ve hatta Disney+’la rekabet edebilecek büyüklükte bir platform hazırlıyor.

Warner’ın da ciddi bir rakibe dönüşebileceği söylenebilir. Zira 100 yıllık stüdyonun elinde pek çok klasik film, dizi, animasyon (Looney Tunes karakterleri), belgeselleri mevcut. HBO’nun da WB’ye ait olduğunu hatırlatayım. WarnerMedia şemsiyesi altındaki markaların eski içeriklere ve bu markaların hazırlatacağı yeni içeriklere platformda yer verildiğinde Warner’ın platformu ciddi bir rakip olacak. Görüleceği üzere Internet’teki yarış kızışıyor, Netflix’in rakipleri günden güne artıyor. Disney+, Warner, Wall-Mart, Hulu, Amazon, Apple ve diğer küçük platformlar… Bakalım başka hangi stüdyo bu alana gireceğini açıklayacak.