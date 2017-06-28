Danimarka’nın ünlü yönetmenlerinden Christoffer Boe’nin Warrior adlı bir dizinin çekimlerine başladığı açıklandı. Polisiye-gerilim türündeki dizinin başrollerini Dar Salim, Danica Curcic, Nicolas Bro, Soren Malling, Natalie Madueno ve Jacob Oftebro üstleniyorlar. Salim eski bir askere, Curcic ise eski askerin âşık olduğu polise hayat veriyorlar. Dizinin konusu açıklanmadı, ama karakterler arasında dedektifler, askerler ve çete üyelerinin olacağı belirtildi. Boe çekimleri aralıktan önce tamamlamayı planlıyor. Warrior 2018’de Danimarka’nın TV2 kanalında yayınlanacak.
Yönetmen bu diziyi tamamladıktan sonra aralıkta Department Q serisinin dördüncü ve son filmi The Purity of Vengeance‘in çekimlerine başlayacak. Filmin 2018’e yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor.