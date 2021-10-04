Washington Black: Hulu’dan Epik Kitap Uyarlaması

Hulu, Esi Edugyan’ın romanı Washington Black uyarlaması için çalışmalarını hızlandırdı ve başrolünü belirledi. Şu ana kadar belli olan detaylar şu şekilde sıralanıyor.

– Sterling K. Brown, dizinin başrolünde oynayacak. Dizide aynı zamanda yapımcı olarak yer alacak.

– Dizinin formatı 9 bölümlük bir mini-dizi olarak belirlendi. Yapım şirketi 20th Television.

– Eseri kitaptan senaryoya uyarlamak için Selwyn Seyfu Hinds çalışıyor. Hinds da yapımcılar arasında… Eski arkadaş olan Hinds ve Brown, projeyi 2 yıldır birlikte planlamışlar.

– Washington Black, Barbados’ta köle olarak tutulan bir gencin kaçışını ve farklı yönleri olan bir kahramana dönüşmesini anlatıyor.