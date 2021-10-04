Washington Black: Hulu’dan Epik Kitap Uyarlaması

04 Ekim 2021 74 görüntüleme
Hulu, Esi Edugyan’ın romanı Washington Black uyarlaması için çalışmalarını hızlandırdı ve başrolünü belirledi. Şu ana kadar belli olan detaylar şu şekilde sıralanıyor.
– Sterling K. Brown, dizinin başrolünde oynayacak. Dizide aynı zamanda yapımcı olarak yer alacak.
– Dizinin formatı 9 bölümlük bir mini-dizi olarak belirlendi. Yapım şirketi 20th Television.
– Eseri kitaptan senaryoya uyarlamak için Selwyn Seyfu Hinds çalışıyor. Hinds da yapımcılar arasında… Eski arkadaş olan Hinds ve Brown, projeyi 2 yıldır birlikte planlamışlar.
– Washington Black, Barbados’ta köle olarak tutulan bir gencin kaçışını ve farklı yönleri olan bir kahramana dönüşmesini anlatıyor.
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