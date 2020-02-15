History Channel, ABD’nin ilk başkanının George Washinton’ın hayatını 6 saatlik bir mini dizi haline getirdi. 3 bölümlük dizi, 3 gün üst üste yayınlanacak ve bitecek.

Kanal: History Channel, uzun süredir tarihi şahsiyetler için çektiği docu-drama’lara bir yenisini ekliyor.

Yayın Tarihi: 16-17 ve 18 Şubat akşamları iki saatlik 3 bölüm halinde yayınlanacak.

Ayrıntılar: Dizi/Belgeselin anlatıcılığını Jeff Daniels yapacak ve tarihçiler de görüşleriyle yapıma destek verecek.

Dizi, tarihi şahsiyeti genç yıllarından itibaren ele alacak ve İngilizleri yenip ülkenin başına geçmesini de konu edecek. Yapımcılar genelde sert bir general olarak bilinen ilk ABD başkanının insani yönlerini de ele alacaklarını belirtiyorlar.