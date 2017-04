En son Personal Shopper filmini çeken, Roman Polanski’nin Based on a True Story adlı gerilim filmini kaleme alan Olivier Assayas bu yıl Slyvester Stallone, Robert Pattinson ve Rachel Weisz’lı gangster filmi Idol’s Eye‘ı çekecek. Bu filmden sonraysa Wasp Network adlı filmi çekebilir. Bu film, Fernando Morais’in kaleme aldığı The Last Soldiers of the Cold War adlı kitabından uyarlanacak. Assayas senaryoyu da kaleme alacak. Film, 1980-90 yılları arasında Florida ve Küba’da geçecek, Küba’ya saldırmayı planlayan Fidel Castro’nun düşmanı terörist örgüte odaklanacak.