Damon Lindelof tarafından TV’ye uyarlanan Alan Moore şaheseri Watchmen’in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Çekimler sürerken de diziden yeni haberler geliyor.

Dizinin en “afili” başrol oyuncusu Jeremy Irons’ın rolü nihayet açıklandı. Karakteri uzun süredir sır gibi saklanan Irons, Ozymandias(Adrian Veidt)’ı canlandıracak. 2009 yapımı Watchmen filminde Matthew Goode’nin yorumuyla izlediğimiz Ozymandias, oldukça zeki, bilgin, kibirli ve çekici bir karakter. Irons, bu karakterin yaşlı halini canlandıracak ama çizgi romanda ve çizgi romana sadık bir şekilde uyarlanan 2009 yapımı filmde genç halini gördüğümüz Ozymandias’in yaşlı halinin nasıl bir hikayenin ekseninde olacağını henüz bilmiyoruz.

Diziye yeni isimler de eklendi. Mad Men ve Zoo dizilerinden hatırladığımız James Wolk ile birlikte 24, Fargo ve Legion dizilerinden hatırladığımız Jean Smart, diziye katılan yeni isimler. Wolk’un canlandıracağı karakterle alakalı resmi bir açıklama yapılmadı ancak bazı söylentilere göre; Wolk, Oklahoma’lı genç bir senatörü canlandıracak. Smart’ın karakterinin ise, bir cinayet soruşturmasını yürüten FBI ajanı olduğu HBO tarafından doğrulandı.

Bu haberlerin dışında setten gelen heyecan verici görseller de var. Watchmen Brasil isimli bir Twitter hesabının paylaştığı set görsellerinden anlaşıldığı kadarıyla, Watchmen ismine yaraşır bir şekilde, politik mevzulara değinen bir uyarlama bizleri bekliyor.

Kadrosunda Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Adelaide Clemens, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Sara Vickers, Dylan Schombing, Lily Rose Smith, Jean Smart, James Wolk ve Adelynn Spoon gibi oyuncuların yer aldığı Watchmen, 2019 yılı içerisinde HBO’da yayınlanacak.