Warners ve Warner Animation Group (WAG) çocuktan yetişkine pek çok hayranı 0lan ünlü çizgi-dizilerini (Tom and Jerry, Jetsons, Scooby-Doo, The Flintstones, Wacky Races) arka arkaya sinemaya taşıyacağını duyurdu. Tom and Jerry‘den başlayalım. WAG bu animasyon-live action karışımı filminin yönetmenliğini Shaft‘ı tamamlayan Tim Story‘e teklif etti. Variety’nin haberine göre film, Garfield animasyonu gibi hem gerçek oyuncuları, hem de animasyonlu sahneleri içerecek. Çizgi-dizide olduğu gibi bunda da Tom ve Jerry konuşturulmayacak. Film 2019’da çekilecek. Şimdilik projeden gelen bilgiler bu kadar.

WAG’ın diğer projesi Scooby-Doo‘nun yapımcıları arasına yönetmen Chris Columbus da dahil edildi. Columbus senaristler ve yönetmen Tony Cervone‘yle birlikte projeyi şekillendirecek. Şu sıralar Gremlins yeniden çevrimiyle de meşgul olan Columbus, WAG’tan gelen teklifi çizgi-diziyi sevdiği için reddedemeyip projeye dahil oldu. Scooby-Doo‘nun çekimlerine 2019’da başlanacak, film 2020’nin ilk çeyreğinde vizyona girecek.

WAG’ın duyurduğu diğer projelerse şunlar: Daffy Duck, Bugs Bunny ve LeBron James‘li Space Jam 2 (çekimlere 2019 yazında başlanacak), animasyon-live action karışımı Wile E. Coyote vs. ACME (Chris McKay projeyi şekillendiriyor), bizde Jetgiller adıyla oynayan Jetsons (Conrad Vernon yönetecek), bizde Taş Devri adıyla oynayan The Flintstones ve Wacky Races. Görüleceği üzere çocukken keyifle izlediğimiz pek çok animasyon ilerleyen yıllarda sinemada karşımıza çıkacak.