Hollywood’un köklü stüdyolarından Warner Bros. 2016’yı pek çok filmin gişede batışıyla bitirmişti. Ama bu yıl stüdyonun yüzü güldü. WB’nin bu yılki hasılatı 5 milyar dolara ulaştı. WB bu yıl Wonder Woman (821m$), It (694m$), Kong: Skull Island (566m$) ve Dunkirk (525m$) sayesinde iyi bir yıl geçirmiş oldu. WB’nin DC filmi Justice League 570m$ hasılatla beklentilerin ve bütçenin altında kaldı ama bu filmle de WB 5 milyar dolar hasılatla ulaşmayı başardı. Öte yandan bugün WB’nin 2019 için hazırladığı filmler de açıklandı. WB, Mark Wahlberg’in başrolünü üstleneceği, 1970’lerde yayınlanan dizinin film uyarlaması olacak The Six Billion Dollar Man‘in haklarını satın aldı. Yıllardır hazırlık aşamasında olan bu proje 2018’de çekilebilecek gibi görünüyor. Proje daha önce The Weinstein Company’nindi ama şirket iflasla karşı karşıya kalınca elindekilerini hızla satmaya başladı. TWC, WB’ye Paddington 2‘yu da satmıştı. The Six Billion Dollar Man‘i Damian Szifron (Wild Tales) kaleme alıp yönetecek.

WB’nin 2019 için hazırladığı diğer projesi, Edward Norton’un bir kez daha yönetmenlik koltuğuna oturacağı, yıllardır hazırlık aşamasında olan Motherless Brooklyn filmi. Norton filminin başrolünü de üstlenecek. Film, Jonathan Lethem’in aynı adlı romanından uyarlanacak. WB’nin vizyon takviminde Clint Eastwood’tan bir film de yer alıyor. Eastwood’un yeni filmi The 15:17 to Paris bu şubatta vizyona girecek. Görünüşe göre Eastwood hızını kesmeden 2019 için de bir film çekecek. Bu film Impossible Odds olabilir. 2019’da Lights Out‘ın devam filmi, The LEGO Movie 2 (8 Şubat 2019), romantik komedi Isn’t It Romantic (14 Şubat), Godzilla 2 (22 mart), DC filmi Shazam! (5 nisan), oyun uyarlaması Minecraft (24 mayıs), devam filmi Son of Shaft (14 haziran), It: Chapter 2 (6 eylül), ödül sezonu için hazırlanan, roman uyarlaması The Goldfinch (11 ekim), Wonder Woman 2 (1 kasım), Margie Claus (15 kasım) da vizyona girecek.