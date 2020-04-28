Dünyanın önde gelen 20 festival organizasyonu, We Are One: A Global Film Festival başlığı altında birleşiyor. 29 Mayıs’ta Youtube’da bir araya gelecek büyük festivaller, 10 gün boyunca sinefillerle internet üzerinden buluşacak.

Berlin, Cannes, Sundance, Toronto, Tribeca ve Venedik’in de dahil olduğu festivaller, ellerindeki filmleri ve belgeselleri paylaşacak, masterclass’larını ve workshop’larını online gerçekleştirecek.

Filmler youtube’dan ücretsiz gösterilirken, Covid-19’a karşı çalışmalar için para da toplanması amaçlanıyor.