Call Me by Your Name ve Suspiria gibi filmleriyle son yıllarda adından sıkça söz ettiren İtalyan yönetmen Luca Guadagnino, HBO için yazıp yönettiği We Are Who We Are’ın ilk sezonu ile rüştünü bir kez daha ispat etti diyebiliriz. Dizinin oyuncu kadrosunda Jack Dylan Grazer, Jordan Kristine Seamón, Francesca Scorsese gibi genç oyuncuların yanı sıra Chloë Sevigny, Alice Braga ve Kid Cudi gibi özlediğimiz isimler de yer alıyor.

Guadagnino merkezine bu kez zor ve uyumsuz bir karakter olan Fraser’ı almış. Ojeli tırnakları, boyalı saçları ve leopar desenli pantolonu ile tam bir New Yorker imajı çizen Fraser’ın Amerikan ordusunda görev yapan annesi Sarah, New York’tan İtalya’daki Amerikan üssüne atanır ve bizim de hikaye ile yolculuğumuz tam da Fraser’ın uçuş aktarmasında kaybolan bavulunu bulmak için gittikleri ‘kayıp eşya’ salonunda başlar.

Biz kimiz? Neyse ne! Bunu çözüp çözemeyeceğinizi zaman gösterecek.

We Are Who We Are’ın ilerleyen bölümlerinde İtalya’daki Amerikan üssünde askeri disiplin ve ergenlikleri arasında sıkışan bir grup gencin büyüme yolculuğuna onlarla yan yana hatta bazen ellerinden tutup peşleri sıra koşarak onlara eşlik ediyoruz.

Özellikle Fraser ve Caitlin’in kurduğu bağ ‘biz kimiz’ sorusuna cevap aramak için birlikte çıktıkları keşif, cinsel kimlik arayışları sizi her bölüm biraz daha içine çekecek. Guadagnino bu arayış için Rolling Stone’a verdiği bir röportajda şöyle diyor:

-Kendini keşfetme sürecine inanan biriyim. Ergenlik kendi içinde bir dönüşüm çağıdır ve içimizde yaşayan çok sayıda benliğin dönüşüm olasılığının son derece kesin olmayan bir kabulüyle ilgileniyorum.

Fraser ne kadar duygularını gözlemleyen, kendini bulmak için zaman zaman tepetaklak olmayı göze alan bir karakterse Caitlin de aksine bir o kadar alışılmadık arzularının peşine düşmeyen ve biraz da muhafazakar ailesi nedeniyle çok da sınırlarını zorlayamayan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Fakat her şey bir sabah Fraser’dan gelen bir hediye ile değişiyor.

Tüm bunlar olurken arkadaşlarının hatta ailelerinin de üs içindeki düzende sıkışıp kalmış ve arayış içinde olduklarını görüyoruz. Bu arayış kimi zaman siyasi, kimi zaman ise cinsel kimlik arayışı oluyor.

Guadagnino dizinin zamansal kurgulaması için dört yıl geriye giderek 2016 yılını seçmiş. Dolayısıyla Amerikan seçimlerinin sonuçlarının öncesi-sonrası olarak karakterlere ve olaylara yansımasını da izliyoruz.

Guadagnino yazar ekibi Paolo Giordano ve Francesca Manieri ile 2. sezon için çalışmalara başladı.

Yeni sezonda karakterleri çözümlemeyi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü Guadagnino yeni karmaşıklıklarla daha da zor bir keşif yolculuğuna çıkacağımızı garanti ediyor.

Yeni sezon için şimdilik net bir tarih olmasa da Guadagnino pandemi nedeniyle vakit kaybetmemek için toplantıları zoom üzerinden yaptıklarını açıkladı. Bu bu da yeni sezona kavuşmak için çok da beklemeyeceğimizin habercisi aslında.

Bakalım Fraser ve Caitlin’in ile büyüme yolculuğunun bu kez hangi evresinde yanlarında olacağız.