Makoto Shinkai’nin geçtiğimiz yıl Toronto’da gösterilen ve çok beğenilen animesi Weathering With You isimli animeden yeni bir fragman yayınlandı.

Festival turundan sonra ABD’de gösterim şansı bulan film hava koşullarını değiştirebilen bir kızın öyküsünü anlatıyor. Orijinal ismi Tenki No Ko (Havanın Çocuğu) olan filmde baş karakterlerin seslendirmelerini Kotaro Daigo ve Nana Mori yapmış