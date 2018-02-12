The Weinstein Company‘nin kurucusu ve başkanı Bob Weinstein şirketi 500 milyon dolara Maria Contreras-Sweet‘e satmaya hazırlanıyordu. Satış gerçekleşirse Harvey Weinstein’in sağ kolu olan David Glasser CEO’luğa terfi edecek. Glasser’ın satıştan sonra da şirkette kalması Avukat Eric Schneiderman’ın şirkete dava açmasına neden oldu. Avukatın şirketi mahkemeye vermesinin nedenleriyse Weinstein çalışanları taciz ederken, onlara hakaret ederken Glasser’ın çalışanları ve çalışanların haklarını korumaması, ayrıca zarar gören kadınlar için oluşturulan 50 milyon dolarlık fonun aslında olmaması. Bu sebeplerle Schneiderman, TWC’ye insan haklarıyla ilgili bir dava açtı. Bu dava sonuçlanana dek şirket satılamayabilir. Contreras-Sweet şirketi satın aldıktan sonra adını değiştirmeyi, yönetime pek çok kadını dahil etmeyi, şirketin borçlarını da ödemeyi planlıyordu.

Gelelim Disney-Fox-Comcast üçgenine. Disney’in Fox’ı 52.4 milyar dolara satın alacağını açıkladıktan sonra “anlaşma tamamlandı, Fox artık Disney’in” gibi davranmış olsak da işin aslı öyle değil. Fox’ın Disney’e satışı ancak bir yılda tamamlanabilecek. Zira daha bir sürü konuda görüşmeler devam ediyor. Ayrıca devlet anlaşmayı inceleyip ortada sorun olup olmadığını inceleyecek. Hatta 19 martta mahkeme anlaşmanın anti-tröstlüğe uygun olup olmadığı, yani bu anlaşmayla Disney’in tekel olup olmayacağı incelenecek. Kısacası Fox henüz Disney’in olmadı. Gelen yeni haberlere göre Universal’ın sahibi olan Comcast, Fox’ı Disney’e bırakmak istemiyor. Disney’in satın alma girişiminden önce Comcast, Fox’ı en az 60 milyar dolara satın almak istedi ama dev stüdyonun sahibi Rupert Murdoch, Comcast’e güvenmeyip şirketi Disney’e satıyor. Haberlere göre Comcast tekrar Fox’u satın almaya çalışabilir. Ama önce 19 martta başlayacak mahkemenin sonucu beklenecek.