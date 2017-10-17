ABD ve Hollywood’un bitmeyen taciz ve seks skandallarına bir yenisi eklendi. Olaya şaşıranlar çok. Biz şaşıranlara şaşıranlar olarak bir kez daha hatırlatmamızı yapmak istiyoruz: Weinstein, Hollywood sisteminin ve “Kurumsal” Amerika’nın, vahşi kapitalist sistemin doğal bir sonucu… Sistemin yarattığı, canavar ve acımasız olduğu için mevki ve görev verdiği, cesaretlendirdiği bir predator.

Hollywood Kültürü: Para, Kalitesizlik ve Seks

Daha çok yarat, daha çok film çek, daha çok para kazan. Yaratıcı insanları düşük maliyetle çalıştır. Senin kurallarınla oynamayanların egolarını kır. “Yönetmen egosu” bir sorundur. Oyuncular şımarıktır. Onlara gününü göster. Kişiliklerini ez, onları “profesyonel” olmamakla suçla. Profesyonellik iyidir, amatör ruh, sanatçı egosu kötü şeylerdir. Kalite ikinci plana atılabilir. Önemli olan sektöre uygun film çekilmesi… Film dediğin para kazandırmalı. Binlerce kişi Hollywood’dan ekmek yiyor (!) Sanatçı, yönetmen onları da düşünmeli. Yapımcılar özel jetlerle, set çalışanları, dublörler otobüsle seyahat ediyor, fakir ölüyor ama olsun.

Her türlü sanat dalı ve yaklaşımı satılabilir. “Sex Sells”… İçine seks eklediğin herşey satar. Seksi abart, olur olmaz yerlere sok. Kadın bedeni Hollywood’un en büyük sermayesidir. Kullanmak için yeni yollar bul. Bedeniyle ve güzelliğiyle para kazanmak istemeyenleri şımarık ilan et. Güzellik standartların olsun. Bu standartlara uymayanlara başrol verme. Standartları sık sık değiştir ki, kendini yıldız sananların da egoları arada yara alsın. Feminizm kötüdür. Feministim diyenlere iş verme. LGBTİ son dönemde moda, 100 yıldır cinsel eğilimlerini açıklayan insanları aforoz ettik ama şimdi para ediyor, ona göre filmler de çek.

Hollywood’un İstediği Errrkek Adam: Harvey Weinstein

Sert olsun. Errrrkek olsun. Para için herşeyi yapsın. Oscar kurdu olsun. Akademinin ve sektörün istediği standartları çok iyi bilsin. Uymayan filmleri eline makası alıp kessin! Sanatçıların egosunu çok iyi kırsın. Dalgacı, aşırı yemekten semirmiş olsun ve paldır küldür konuşsun. Miyazaki’ye filmin çok uzun, kes diyecek kadar dengesiz, karşılığında Miyazaki samuray kılıcı yolladığında sus pus olacak kadar yüzsüz olsun.

Görgüsüz ve saygısız olsun. Sanata saygısı olmasın, tek saygı duyduğu şey gişe, oscar ödülleri ve oradan gelecek para olsun. Her yıl Sundance’te, Tribeca’da taze beyin avına çıksın. En iyi bağımsız yönetmenleri bulsun ama onları hemen Hollywood formatına çevirsin. Weinstein’ın elindeki büyük yeteneklerin her filminin bir öncekinden kötü olduğunu görüp sinemaseverler üzülsün ama yapımcı patronlar seviniyor önemli değil.

Politikacılarla kanka olsun. Yakın arkadaşları Clinton’lar falan olsun. Clinton’lar da seks skandalı yaşayınca aklamak için en önde koşsun. Elindeki yönetmenleri, oyuncuları göstermelik sosyal sorumluluk projelerine dahil etsin.

Kadın bedeni önemlidir. Güzel kadından anlasın. Onların egolarını yerlebir etmeyi iyi bilsin. Hollywood’un istediği herşeyi yapmayı kabul etsinler. Hollywood’da yapımcıların davranış kalıpları bellidir. Para için herşeyi yapmaları mübahtır. Tanrı kompleksine sahip olsunlar. Kadınlar bu tanrılara hizmet etmek zorundadır. Tersini iddia eden binlerce suçlamayla, “çalışması çok zor” gibi cümlelerle bir daha iş bulamasın.

Amalar, fakatlar, lakinler…

Woody Allen hakkında pedofil iddiaları var ama iyi yönetmen… Casey Affleck sette çalışanlarını taciz etmiş ama özür diledi… Roman Polanski, Jack Nicholson’ın evinde 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti ama soykırım filmleri çekti. Lars von Trier’in hakkında en son Björk iddialarda bulundu ama onun kişiliği öyle…

Marilyn Monroe, Judy Garland, çocuk yaştaki Shirley Temple bile taciz yaşadıklarını anlattıklarında “kitap satmak için uydurdular” diyene inanalım. Erol Flynn küçük yaştaki kızları taciz ettiğinde, onun dediklerine inanalım, işine devam etsin. Charlie Sheen ve Rob Lowe gibi isimler tacizi kariyerlerinin bir parçası haline getirsin ama eğlenceli tipler olarak anılsınlar. Hollywood tarihinin en büyük yapımcılarından Louis B. Mayer’in hakkındaki sayısız iddia sümenaltı edilsin. Corey Feldman ve Corey Haim erkek çocuk yıldızlar olarak girdikleri Hollywood’da birçok tacize maruz kalsınlar ama bu suçlamaları “ünlü kalmak” için yaptıkları iddia edilsin. TV programı çektiği günlerde ses kayıtları ortaya çıkan, kadınları taciz ettiği bilinen Donald Trump tüm bunlara rağmen ABD Başkanı seçilsin… Bill Cosby hem seks manyağı, hem de siyah olduğu için onu silebiliriz, sorun yok!

Ama kadınlar da kabul etmişler… Ama ünlü olmanın bir bedeli de bu… Ama bu sanat, istemeseler de her türlü sahneyi oynamak zorundalar, bizim sahnelerimizde oynamak istemeyenler bir daha iş bulamasın…

Hollywood denen cehennemin içinde her suç için bir “ama” bulunsun.

Sonuç: Sistem vahşi kapitalizm, ülke kapitalizmin kalesi ABD, Hollywood bu sistemin propaganda aracı… Weinstein da bu sistemin en önde gelen yapımcılarından biri… Sonuç bu…

Sistem değişmedikçe, başka canavarlar yaratmayı sürdürecek…