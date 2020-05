Welcome to Chechnya, etkili belgeselleriyle tanıdığımız David France’in Rusya ve Çeçenistan’daki LGBTİ bireylerin yaşadıklarını anlattığı bir belgesel…

How to Survive a Plague, The Death and Life of Marsha P. Johnson gibi yapımlarla adından söz ettiren France, Rusya’nın her bölgesinde olduğu gibi Çeçenistan’da da ağır baskılarla karşılaşan insanların, ülkeden kaçmalarına yardım eden bir grup aktivistin yaşadıklarını anlatıyor. Geçtiğimiz yıl Sundance’de gösterilen ve çok iyi eleştiriler alan belgeselin 30 Haziran’dan itibaren dijitalde yayınlanması bekleniyor.