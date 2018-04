Şu sıralar Dan Gilroy’un Netflix için çektiği isimsiz dramada rol alan Jake Gyllenhaal yeni projesini açıkladı: Welcome to Vienna. Focus şirketi, Kevin Wignall’ın kaleme aldığı, haziranda satışa çıkarılacak romanı To Die in Vienna’nın haklarını satın alıp başrolü ve yapımcılığı Gyllenhaal’a teslim etti. Filmin senaristi ve yönetmeni henüz belli olmadığı için çekim tarihi de belirlenmedi.

Film, The Conversation benzeri paranoya gerilimi olacak. Gyllenhaal, Freddie Makin adlı gözetim memurunu oynayacak. Freddie bir yıl önce Viyana’dayken Çinli akademisyen Jiang Cheng’i gözetler, takip eder. Freddie evine döndüğünde tatili davetsiz misafirle bölünür. Bu davetsiz misafirin amacı Freddie’yi öldürmektir. O andan itibaren Freddie görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için av haline geldiğini fark eder. Peşindekilerinin kimliğini bulmaya çalışan Freddie, Cheng’in kaybolduğunu öğrenir. Freddie hem peşindekilerinin, hem de kendisine Viyana görevini verenlerin kimliklerini bulmaya çalışırken ilk şüphelisi CIA olur. Freddie’nin tek umudu, CIA’nın onun geçmişinin tamamını bilmiyor olması.